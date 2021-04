L’heure est au patriotisme

Le 10 avril dernier, j’ai lu avec beaucoup d’intérêt dans les pages du Journal un texte de Mme Charlotte Boucher, étudiante au cégep. Elle qualifie son intervention de « cri du cœur » ; elle raconte son expérience de jeune adulte en cette époque toute particulière.

Elle interpelle le premier ministre Legault et elle ne mâche pas ses mots : les jeunes seraient en dépression, inhibés par l’anxiété, suicidaires même. La jeunesse serait en train de « lâcher toute perspective d’avoir un futur ». Une détresse lancinante et paralysante se serait cruellement emparée d’elle.

On souffre, mais...

Charlotte n’a certainement pas tort sur un point : on souffre. Comme tout le monde, d’ailleurs. Le climat actuel est assez peu propice à l’accomplissement de soi et à l’effervescence.

On peut dès lors concevoir qu’une certaine jeunesse, plus vulnérable aux mesures sanitaires restrictives et aux interdictions, soit meurtrie par la morosité actuelle. Mais à quel point est-ce le cas ? Charlotte s’exprime comme si sa vision reflétait la situation des jeunes en général. Elle affirme parler au nom de « tous les étudiants collégiaux, universitaires et jeunes adultes ».

Pour ma part, je pense que la désespérance que dépeint Charlotte est le propre d’une minorité. Il faut certes compatir avec cette minorité, mais je soutiens qu’il s’agit d’une frange congrue de la jeunesse. Une frange dans laquelle je ne me reconnais pas et dans laquelle je n’aperçois aucun de mes amis. Cette litanie de lamentations ne correspond pas, loin de là, à l’état d’esprit qui nous anime en ces temps difficiles. Certes, comme tout le monde, je vis la situation avec contrariété. Je pratique passionnément le hockey depuis l’âge de 4 ans, mais pas un seul match depuis plus d’un an ; je passe trop de temps devant l’écran et ma vie sociale est une peau de chagrin.

Mais je garde espoir et je me souviendrai de cette époque où, pour le Québec et pour nos concitoyens, nous avons fait ce qu’il fallait. Cela dit, côté courage, ne perdons quand même pas de vue la juste proportion des choses : personne ne nous demande de prendre le maquis, de ménager nos coupons de rationnement ou de courir aux abris.

Charlotte sait écrire ; nous avons suivi les mêmes cours obligatoires de littérature au cégep et je constate que l’enseignement à distance a manifestement bien fonctionné pour elle (comme quoi...). Elle manie parfaitement les effets rhétoriques qu’on nous a enseignés. Mais il serait bien dommage que ce genre de complainte, toute lyrique qu’elle fût, puisse servir de référence.

Notre rôle citoyen

Je trouverais bien triste que le Québec ait une vision erronée de sa relève. Parce que ce que je vois surtout, c’est une jeunesse résiliente, qui comprend le rôle citoyen qu’on attend d’elle ; une jeunesse qui n’a pas perdu confiance, ni en ses moyens ni en l’avenir, et qui conçoit bien la nécessité du sacrifice temporaire qu’on exige d’elle.

Nous sommes au cœur d’un rude combat. Tous les jours, des gens meurent. L’heure n’est pas aux gémissements, elle est à l’abnégation et au patriotisme. Soyez assuré, Monsieur Legault, que tout contrariés et frustrés que nous puissions être par vos décisions, nous comprenons cela.

Photo courtoisie

Félix Bouchard

Étudiant au Cégep François-Xavier Garneau

Québec