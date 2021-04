Notre-Dame : Macron sur le toit en travaux, deux ans après l’incendie

Deux ans jour pour jour après l’incendie de Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron est allé jeudi sur l’impressionnant chantier de reconstruction de cette cathédrale, qui doit être rendue au culte pour le 16 avril 2024, même si les travaux ne seront pas achevés à cette date.

C’est la première fois que le président français retourne sur les lieux depuis la destruction de la toiture et de la flèche par les flammes le 15 avril 2019.

Il est monté en ascenseur sur les planchers hauts de Notre-Dame, en plein cœur de la capitale. De là, à 47 m de hauteur, sur une plateforme entourant le toit éventré, il observera les cordistes à l’œuvre, en rappel, pour sécuriser les voûtes du Chœur en maçonnant les pierres instables. Une étape indispensable avant la mise en place de l’échafaudage de sécurisation.

Emmanuel Macron doit aller à la rencontre des équipes mobilisées sur cette phase de sécurisation préalable à la reconstruction.

L’occasion de remercier « tous ceux qui œuvrent à sa reconstruction (charpentiers, échafaudeurs, cordistes, grutiers, facteurs d’orgue, maîtres-verriers, restaurateurs en peinture et sculpture, tailleurs de pierre, archéologues et chercheurs) », mais aussi « à nouveau tous ceux qui ont permis de sauver la cathédrale des flammes, ainsi que les 340.000 donateurs du monde entier qui rendent ce chantier possible », selon la présidence française.

Peu après le drame, le chef de l’État avait annoncé vouloir sa reconstruction en cinq ans. Une année plus tard, dans un message vidéo, il avait réitéré cette promesse malgré l’interruption du chantier pendant le premier confinement dû à la COVID-19.

Mais les travaux ne seront pas achevés en cinq ans. En revanche le monument doit être rendu au culte pour le 16 avril 2024, le jour où doit être de nouveau célébrée une messe dans la nef, a annoncé en décembre 2020 le général Jean-Louis Georgelin, le représentant spécial du président français pour la reconstruction.

Quelque 833 millions d’euros ont été recueillis pour cette restauration grâce à une collecte nationale et internationale.