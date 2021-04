Ouverture hâtive des terrains de golf: sans masque et avec le sourire!

La saison de golf commence beaucoup plus tôt qu'à l'habitude en Mauricie. Trois semaines plus tôt dans le cas du club le Métabéroutin de Trois-Rivières.

«Normalement, début mai, le club est ouvert» a indiqué Robert Martin, responsable des départs. «Mais cette année, on a ouvert le 10 avril. C'est cinq mois exactement après avoir fermé parce qu'en 2020 on a fermé le 10 novembre.»

Mais cette ouverture hâtive a bien failli être un coup d'épée dans l'eau. L'obligation imposée en début de semaine, puis annulée, de porter le masque sur les verts aurait bien pu tout faire dérailler. Luc Boisvert du club de golf le Ki-8-Eb en sait quelque chose. «La réaction n'a pas été vraiment bonne. Les gens appelaient pour demander à être remboursés», a-t-il affirmé.

Quand le premier ministre a annoncé la mesure était abandonnée est sortie, M. Martin a été accueilli en héros. «Quand j'ai fait le tour du terrain pour leur annoncer qu'ils pouvaient enlever le masque, ça levait les bras comme si le canadien avait gagné la coupe Stanley !»

Avec la pandémie, nombreux sont ceux qui se sont mis ou remis au golf. Une hausse d'environ 20%. «Encore cette année on a de nouveaux membres et des membres plus jeunes, dans la trentaine. Alors on est en train de renouveler notre clientèle», a souligné M. Martin.

Le défi sera maintenant de conserver la nouvelle clientèle.