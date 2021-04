Pas de Grand Prix du Canada cette année

Le Grand Prix de Formule 1 du Canada a été annulé pour des motifs sanitaires, les autorités locales jugeant le risque de propagation de la COVID-19 trop élevé, même en organisant le tout à huis clos.

C’est ce qu’a indiqué Radio-Canada, jeudi avant-midi, les responsables de santé publique à Montréal n’ayant pas officiellement confirmé l’information. Conséquemment, l’épreuve devant avoir lieu le 13 juin sur le circuit Gilles-Villeneuve écopera, et ce, comme ce fut le cas l’an passé.

Plus tôt cette semaine, «Le Journal de Montréal» avait évoqué également ce scénario, rappelant au passage que la non-tenue de l’événement pendant deux années consécutives ne compromet pas son avenir à long terme. Toutefois, le premier ministre du Québec, François Legault, avait soulevé des doutes à ce sujet lors d’un point de presse, mardi, affirmant que «si on n’a pas de Grand Prix cette année, qu’arrivera-t-il de notre entente valide jusqu’en 2029?», admettant aussi son faible enthousiasme quant à l’idée de soutenir davantage l’événement au plan financier.

De son côté, le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, avait ouvert la porte à la présentation d’un Grand Prix sans spectateurs, moyennant le respect des règles en vigueur par les gens de la F1 devant se déplacer sur l’île Notre-Dame, soit quelques centaines de personnes.

Facture plus salée

Selon ce que «Le Journal» avait rapporté, la tenue d’un Grand Prix à huis clos était conditionnel à l’acceptation par les gouvernements fédéral et provincial d’une facture habituellement payée par le promoteur de la course, François Dumontier. Une somme de 6 millions $ a été soulevée concernant certaines dépenses, notamment l’embauche d’employés temporaires et le transport de matériel en provenance de l’Europe.

