PGA: une journée impeccable pour Cameron Smith

Le golfeur australien Cameron Smith a connu sa meilleure ronde en carrière, jeudi, ce qui lui a permis de prendre la tête du tournoi RBC Heritage, disputé à Hilton Head en Caroline du Sud.

L’athlète de 27 ans a réussi neuf oiselets, sans commettre une seule erreur. Il a finalement remis une carte de 62 (-9).

Malgré cette performance, Smith possède seulement un coup d’avance sur l’Américain Stewart Cink. L’homme de 47 ans a réussi un aigle, en plus d’amasser sept oiselets, mais contrairement à Smith, il a commis un boguey.

Pour leur part, l’Américain Collin Morikawa et l’Anglais Matt Wallace ont retranché six coups à la normale, ce qui leur permet de partager le troisième rang.

Du côté des Canadiens, Mackenzie Hughes et Corey Conners ont chacun remis une carte de 67 (-4). Le premier a réussi un parcours sans fautes, calant quatre oiselets, tandis que le second en a réussi un de plus, tout en commettant aussi un boguey. Ils partagent la huitième place avec sept autres joueurs.

Quant à lui, Nick Taylor se trouve deux coups derrière les deux autres représentants de l’unifolié.

Finalement, Michael Gligic et Adam Hadwin ont connu une journée désastreuse. Chacun d’entre eux a remis une carte de 76 (+5) et ils se retrouvent tout près de la dernière position.