Québec forte et fière: une nouvelle voix pour bâtir l’avenir de notre ville

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La prochaine élection municipale s’avère l’occasion d’ouvrir un nouveau chapitre, de nous donner collectivement un nouvel élan sous le signe de l’espoir et de la relance. Ensemble, nous avons les talents, l’intelligence, le courage, la créativité et la solidarité pour rebondir et sortir grandis de ce que nous traversons.

Cette puissante conviction m’a amené à devenir chef de Québec forte et fière et candidat à la mairie. La politique municipale étant beaucoup plus que l’affaire d’une seule personne, j’entends mériter la confiance de la population aux côtés d’une équipe compétente, dévouée et paritaire de 21 candidates et candidats. Notre équipe portera un projet solide, étoffé et inspirant reflétant les préoccupations et les aspirations des gens de tous les quartiers.

Cinq ambitions pour Québec

Québec forte et fière met en avant cinq ambitions pour notre ville:

1. Des quartiers forts, animés et diversifiés;

2. Un leadership positif;

3. Une relance post-COVID vigoureuse et ambitieuse;

4. Une ville résiliente, verte et bienveillante pour toutes et tous;

5. Une gestion efficiente et rigoureuse des finances et des services de la Ville.

Les défis apparaissent nombreux, interreliés. La future administration municipale devra, à l’instar des grandes villes, mobiliser ses forces vives, mettre à contribution l’intelligence citoyenne pour réfléchir, planifier et se doter d’une vision post-pandémie rassembleuse conjuguant croissance, ambition, développement à échelle humaine et lutte contre les inégalités et les changements climatiques.

Québec forte et fière est déjà en mouvement en ce sens. Nous irons à la rencontre, en mode virtuel ou réel, des citoyennes et des citoyens de tous les quartiers afin d’échanger, d’écouter différents points de vue, de partager des pistes de solutions et de recueillir des idées en vue de nourrir le programme qui sera présenté à la population. Ce dialogue et cette ouverture demeureront au-delà de la campagne électorale et seront au cœur d’une administration de Québec forte et fière.

L’appétit pour un renouveau à l’hôtel de ville est réel, vif. Aujourd’hui, nous proposons un nouveau leadership, une nouvelle voix pour bâtir l’avenir de notre ville. J’invite les gens de Québec à construire ce grand projet avec nous.

Ensemble, nous sommes plus forts.