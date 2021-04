Site archéologique Cartier-Roberval: des travaux de 4,2 millions $ à partir du mois de mai

Les travaux majeurs pour la mise en valeur du site archéologique Cartier-Roberval, qui débuteront en mai, pourraient causer quelques maux de tête aux riverains du parc nautique de Cap-Rouge.

C’est ce qu’on apprend à la lecture d’un sommaire décisionnel voté mercredi par le comité exécutif de la Ville de Québec et rendu public jeudi.

Ce chantier, programmé depuis longtemps, est évalué à 4,2 millions $ qui sont entièrement à la charge de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ). Ils consistent en la construction d'un bâtiment d'utilité publique (installations sanitaires), en l'aménagement d'un sentier piétonnier et d'une aire de stationnement ainsi que la construction d'une passerelle d'observation.

Il s’agit là d’une des quatre portions du projet de conservation qui totalise 8,4 millions$ pour cet important site qui constitue la toute première colonie française d’Amérique.

Où placer la grue?

Dans son exposé de la situation, la Ville de Québec explique que «l'enclavement du site archéologique entre la falaise et la voie ferrée du Canadien National (CN) entraîne toutefois d'importantes contraintes pour le chantier de construction projeté. Ainsi, l'installation d'une grue sera requise afin d'acheminer les principales composantes de la passerelle d'observation à leur emplacement final».

On privilégie l’installation de la grue au sommet de la falaise, à proximité du tracel. Mais comme le CN pourrait rejeter cette option, les différentes parties prenantes au dossier disent devoir penser à un plan B.

«Si (le CN) refuse, la CCNQ et son entrepreneur n'auront alors d'autre alternative que d'installer la grue au pied de la falaise, dans le stationnement du parc nautique de Cap-Rouge. Le stationnement du parc nautique de Cap-Rouge est fortement achalandé en période estivale, puisqu'il sert de principal point d'accès tant à la plage Jacques-Cartier qu'au restaurant et à la rampe de mise à l'eau», indique-t-on.

On reconnaît également que «la fermeture temporaire d'une partie du stationnement pour l'installation d'une grue et la mise en place d'une zone de sécurité aux alentours de cet espace pourrait donc générer certaines nuisances pour les usagers».

Mais tant du côté de la Ville qu’à la CCCNQ, on promet que ces nuisances seraient «de courte durée», soit environ une semaine. On insiste également sur la mise en place de «mesures d’accompagnement» comme une campagne d’information, une surveillance accrue du secteur durant les travaux afin de contrer le stationnement illégal, le maintien de l'accès au conteneur à déchets (essentiel au fonctionnement du restaurant du parc nautique de Cap-Rouge) et aux places pour les remorques à bateaux.