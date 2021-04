Trophée mondial par équipe : le Canada sixième après la première journée

(Sportcom) – Les patineurs artistiques Carolane Soucisse et Shane Firus ont entamé le Trophée mondial par équipe d’Osaka avec une sixième place en danse rythmique, jeudi, au Japon.

Le duo montréalais a affiché une note de 65,06 pour conclure au dernier rang de cette épreuve disputée en ouverture de la compétition. Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, champions du monde en titre depuis bientôt trois semaines, ont obtenu le meilleur résultat avec 86,66.

Au terme de cette première journée d’activités où les programmes courts individuels ont également été présentés, la formation canadienne occupe le sixième rang du classement général en raison d’un cumulatif de 23 points. La Russie se retrouve en tête avec 49 points, suivie des États-Unis et de ses 47 points.

En plus de Carolane Soucisse et de Shane Firus, le Canada peut compter sur les services de Gabrielle Daleman et d’Alison Schumacher au Japon. Chez les hommes, Roman Sadovsky et Nam Nguyen représentent l’unifolié pour l’occasion, tandis que les Québécois Thierry Ferland et Lori-Ann Matte seront des épreuves en couple qui débuteront vendredi.

Carolane Soucisse et Shane Firus seront aussi de retour sur la glace dans moins de 24 heures pour la danse libre.

Le Trophée mondial par équipe est une compétition qui a lieu tous les deux ans et qui est réservée aux six meilleures nations, incluant le pays hôte. La dernière médaille remportée par le Canada lors de cet événement remonte à 2013.