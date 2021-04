TVA rediffusera «Tout le monde aime» avec Michel Louvain

En l’honneur de Michel Louvain, décédé mercredi, TVA rediffusera dimanche l’émission de Tout le monde aime qui lui avait été consacrée à l’automne 2018.

Dans ce grand rendez-vous de variétés qu’animait Sonia Benezra, des artistes invités faisaient revivre de grands moments de la carrière d’une personnalité importante.

Dans l’épisode consacré à Michel Louvain, Jean-François Breau, Brigitte Boisjoli, Ludovick Bourgeois, Marc Hervieux, Michèle Richard, Sally Folk et Rémi Chassé interprétaient les succès du légendaire chanteur, dont Buenas Noches Mi Amor, Louise, Sylvie et, bien sûr, La dame en bleu, dans une heure à saveur rétro-chic, à l’image du gentilhomme qu’était Michel Louvain.

«TVA tenait à rendre hommage à Michel Louvain qui, en plus de connaître une carrière exceptionnelle, a fait la joie de ses téléspectateurs de 1986 à 1992 à l’émission De bonne humeur. Émission qui, a-t-il souvent mentionné, figure parmi ses plus beaux souvenirs en carrière. Michel Louvain était un homme aimé, respectueux, sensible, la définition même du gentlemen», a expliqué Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation de Groupe TVA.

Tout le monde aime en hommage à Michel Louvain, dimanche, 18 avril, à 16 h 30, à TVA.

