Un vent de solidarité

Le mouvement de solidarité « Ma cabane à la maison », lancé le 22 février dernier pour sauver la saison des sucres qui s’annonçait sombre dans la grande majorité des cabanes à sucre du Québec, a connu tout un succès. Afin de vous remercier de votre soutien exceptionnel, les propriétaires de 70 cabanes à sucre ont remis, le 8 avril dernier, pas moins de 1000 boîtes gourmandes à la Fondation Dr Julien pour des familles et des enfants vulnérables de partout au Québec. Les précieuses boîtes ont été distribuées dans 42 centres de pédiatrie sociale en communauté de la province. Vous avez jusqu’au 18 avril pour soutenir l’initiative « Ma cabane à la maison ». Le site macabanealamaison.com vous propose de commander des boîtes gourmandes qui peuvent être récupérées dans l’une des épiceries Metro participantes ou directement à la cabane à sucre sélectionnée. Certaines cabanes offrent aussi la livraison à domicile.

Bienvenue Marc-Antoine

Le club de golf Le Grand Portneuf, ouvert depuis le 9 avril dernier, a un nouveau directeur de l’exploitation golf et professionnel. Marc-Antoine Audet (photo), professionnel de golf depuis sept ans, était jusqu’à récemment directeur adjoint chez Golf Town, succursale de Québec. Mordu de l’enseignement et de gestion, Marc-Antoine, âgé de 25 ans, joue au golf depuis l’âge de 11 ans. Plusieurs se rappelleront ses débuts sur le parcours du club Orléans à Sainte-Pétronille, île d’Orléans. Son but : faire rayonner Le Grand Portneuf et partager ses connaissances avec les membres. Marc-Antoine succède à Patrick Poulin qui travaille maintenant chez Liquidagolf.

Merci Louise

Louise Blouin (photo) éducatrice au CPE La Bougeotte, de la rue Belvédère à Québec, prend sa retraite aujourd’hui après une carrière de 31 ans marquée par sa patience et sa bienveillance. Je ne me tromperai pas en remerciant Louise d’avoir aimé, bercé, changé, rassuré et respecté les petits trésors qui étaient sous sa garde tout en respectant leur unicité. De plus, merci aussi de les avoir fait rire, chanter, danser, bricoler et aider à grandir. Ses collègues de travail ont le cœur gros de la voir ainsi partir, mais savent fort bien qu’elle mérite amplement les nouveaux bonheurs qui l’attendent. Elle manquera inévitablement aux petits mais aussi aux grands qui ont aussi la bougeotte. Bonne retraite à une éducatrice en or !

En souvenir

Le 15 avril 2019, vers 16 h 50 (heure de Paris), un violent incendie éclate dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, joyau de l’art gothique et emblème de la capitale française. Quatre cents pompiers luttent pour tenter de circonscrire au plus vite le feu. Vers 17 h 50, la flèche de la cathédrale, l’un des symboles de Paris avec ses 93 mètres de hauteur, s’effondre.

Anniversaires

Denis Shapovalov (photo), joueur de tennis canadien de parents d'origine russe, 22 ans...Danielle Jeffrey, membre de L'Ordre de Bonhomme, 69 ans...Emma Watson actrice britannique (Harry Potter), 31 ans...Noémie Yelle, comédienne québécoise, 38 ans...Hélène Bourgeois-Leclerc, comédienne et actrice québécoise, 47 ans...Samantha Fox, chanteuse britannique, 55 ans...Pierre Aubry, avec les Nordiques de 1980 à 1984, 61 ans...Francis Reddy, comédien et animateur, 62 ans...Kevin Lowe, vice-président du groupe Oilers Entertainment (LNH), 62 ans...Josiane Balasko, actrice, réalisatrice, scénariste, romancière française, 71 ans...Claudia Cardinale, actrice italienne, 83 ans.

Disparus

Le 15 avril 2020 : Brian Dennehy (photo), 81 ans, acteur américain (le shérif harcelant Sylvester Stallone dans « Rambo ») ... 2020 : Lee Konitz, 92 ans, saxophoniste et figure emblématique du cool jazz... 2019 : Owen Garriott, 88 ans, astronaute américain (Skylab 3 et Columbia (STS-9) ... 2018 : R. Lee Ermey, 74 ans, acteur américain surtout connu pour son interprétation brutale du Sgt. Hartman dans Full Metal Jacket.... 2017 : Allan Holdsworth, 70 ans, musicien britannique... 2015 : Jonathan Crombie, 48 ans, acteur canadien (Anne, la maison aux pignons verts)... 2013 : Richard LeParmentier, 66 ans, acteur américano-britannique... 2012 : Murray Rose, 73 ans, nageur australien... 2011 : Vincenzo La Scola, 53 ans, ténor italien... 2008 : Robert Fortin, 52 ans, poète et directeur de collection aux Éditions de l’Hexagone... 1992 : Roméo Pérusse, 65 ans, comédien et fantaisiste né à Trois-Rivières... 1990 : Greta Garbo, 84 ans, célèbre actrice d’origine suédoise... 1980 : Jean-Paul Sartre, 75 ans, écrivain et philosophe.