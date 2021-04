Coupe Billie Jean King : Fernandez remporte son premier duel

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a permis au Canada de prendre l’avance dans le cadre de son match de barrage contre la Serbie lors de la Coupe Billie Jean King, vendredi, à Kraljevo.

La jeune athlète de 18 ans a battu Olga Danilovic en trois manches de 7-5, 4-6 et 6-4, dans un affrontement qui a duré plus de deux heures et demie.

Fernandez a été efficace lorsque sa rivale était en possession des balles. La 72e joueuse sur l’échiquier mondial a profité de six des sept balles de bris qu’elle s’était données.

Elle a également sauvé neuf des 14 chances de bris que Danilovic a obtenues. Au total, la gauchère a réussi 19 coups gagnants, dont 15 avec son coup droit.

Un peu plus tard en journée Rebecca Marino tentera de donner une avance de 2 à 0 au Canada, alors qu’elle se mesurera à Nina Stojanovic. Le lendemain, ce sera au tour de Fernandez d’affronter la 87e joueuse au monde.