Des carottes de toutes les couleurs!

On croit que la carotte provient du Moyen-Orient, probablement d’Afghanistan. Dans son milieu naturel, la racine était à l’origine de couleur violette, presque noire. La carotte orangée, telle qu’on la connaît aujourd’hui, est apparue au 17e siècle à la suite de certaines mutations spontanées et grâce à la sélection effectuée par les agriculteurs.

Je vous propose donc de rendre hommage à ce merveilleux légume-racine qu’est la carotte et d’en semer diverses variétés multicolores dans votre potager ce printemps !

Culture facile

Bien qu’il soit préférable de les cultiver au plein soleil, les carottes figurent parmi les rares légumes qui arrivent à pousser dans les endroits légèrement ombragés, avec aussi peu que trois ou quatre heures d’ensoleillement.

Photo courtoisie, Baker Creek Heirloom Seeds

La carotte affectionne les sols profonds, légers et frais, bien ameublis et amendés d’un peu de compost. On peut aussi cultiver ce légume en pot. Comme elle possède une longue racine, il faut la semer dans un contenant ayant au moins 45 cm de profondeur. Certains jardiniers astucieux utilisent des tuyaux de plastique afin d’obtenir de longues carottes !

Photo courtoisie, Sage Garden

Il est inutile de semer les carottes à l’intérieur. Puisqu’elles apprécient les températures fraîches, il est possible de les semer au potager dès la fin d’avril ! Le semis doit donc être effectué à l’extérieur, directement en pleine terre, trois ou quatre semaines avant le moment où tout risque de gel est pratiquement nul dans votre région et jusqu’à deux ou trois semaines après cette date. Dans le sud de notre province, il est donc possible de semer les carottes dès la fin d’avril ou le début de mai afin d’obtenir une récolte hâtive. En faisant deux ou trois semis successifs, entre le début de mai et la fin de juin, la récolte se prolongera ainsi jusqu’à l’automne. Selon les cultivars, la récolte se fait habituellement entre 55 et 70 jours après le semis.

Photo courtoisie, Grand Potager

Il faut mettre les semences de carotte en terre à une profondeur d’environ 1 cm (1/2 po). Comme les semences sont minuscules, il est très difficile de les espacer convenablement. Certains jardiniers s’astreignent ensuite à éclaircir les plants en coupant ceux en surplus à l’aide de ciseaux. Pour faciliter le semis, je vous suggère plutôt d’acheter des semences de carotte enrobées d’argile ou disposées dans un ruban de papier biodégradable.

Photo courtoisie, Baker Creek Heirloom Seeds

Il arrive parfois qu’un petit insecte appelé « mouche de la carotte » ponde ses œufs sur les racines des carottes. Les larves, qui sont blanches, les dévorent en y creusant des trous et des galeries. Cette mouche pond habituellement ses œufs en deux vagues successives. La première ponte a lieu vers la fin de mai et la seconde, plus dévastatrice, se produit en août ou au début de septembre.

Photo courtoisie, Kitchen Garden Seeds

Lutter contre les mouches

Certaines études scientifiques ont démontré que le fait de couper ou de toucher beaucoup le feuillage des carottes aurait pour effet d’y attirer la mouche de la carotte. La façon la plus efficace d’éviter que les carottes soient la proie de cet insecte est de les recouvrir d’un agrotextile, particulièrement au moment de la deuxième ponte, en fin d’été.