Des œuvres inédites de Riopelle trouvent leur chemin jusqu’à Québec

Pour célébrer son 5e anniversaire, la Galerie Alexandre Motulsky-Falardeau frappe un grand coup: elle orne ses murs d’une vingtaine d’œuvres de Jean Paul Riopelle, dont plus de la moitié n’ont jamais foulé le sol canadien. Un événement rarissime qui a de quoi réjouir le galeriste.

Il y a un sentiment de fébrilité qui nous habite lorsqu'on déambule dans la lumineuse galerie du Vieux-Québec, à travers 25 œuvres originales, dont quatre sculptures de bronze, du plus célèbre des peintres québécois. Plus de la moitié de ces œuvres n’ont jamais été exposées au Québec, ce qui confère à l’exposition un caractère exceptionnel.

Photo Stevens LeBlanc

«Ça fait longtemps que je veux faire une exposition Riopelle, mais l’occasion ne s’est jamais présentée et c’était compliqué», résumait il y a quelques jours le propriétaire de la galerie, Alexandre Motulsky-Falardeau, alors qu’il peaufinait les derniers détails de l’exposition qui a pour titre «Plénitude, nature et spontanéité chez Riopelle», qui se déroule jusqu’au 30 mai.

Ce dernier a remis son projet en branle il y a quelques mois. Il confie avoir déniché quelques trésors dans des collections canadiennes privées, mais la grande partie des oeuvres exposées se cachait à la Galerie Pierre Matisse de New York, qui fût le galeriste de Riopelle lorsqu’il habitait aux États-Unis.

«J’ai rapatrié du patrimoine canadien de l’étranger, se réjouit-il. Il y a même des œuvres que Pierre Matisse avaient en réserve et qu’il n’avait lui-même jamais exposées».

Photo Stevens LeBlanc

La vingtaine d’œuvres abstraites permet d'illustrer tout un pan de la carrière de Riopelle, entre 1962 et 1985, et met en valeur des acryliques, des pastels, quelques techniques mixtes et des jeux de ficelles. On peut y admirer un magnifique pastel sur papier, daté de 1962, qui n'a été présenté qu'une seule fois au Québec, au Musée national des beaux-arts, en 1967.

Riopelle a créé quelque 6000 œuvres dans sa carrière. Y en-a-t-il encore beaucoup qui n’ont jamais été vues? «Je pense que oui, avance Alexandre Motulsky-Falardeau. Beaucoup de ventes se sont faites de façon privée. Pierre Matisse a vendu plein d’œuvres, à plein de gens, comme la galerie Maeght à Paris, et ces gens-là ne les ont jamais exposées, jamais vendues. On connait l’existence de l’œuvre, mais elles n’ont jamais été prêtées.»

Photo Stevens LeBlanc

La valeur en hausse

L’exposition coïncide avec les festivités du 100e anniversaire de naissance de l’artiste qui auront lieu en 2023, et qui commencent à s’orchestrer tranquillement.

S’il considère que les œuvres dans sa galerie sont «accessibles», Alexandre Motulsky-Falardeau concède que la valeur des œuvres de Riopelle est à la hausse.

Photo Stevens LeBlanc

«On sent en ce moment que l’engouement envers Riopelle est encore plus grand et que le marché est à la hausse, note-t-il. C’est le bon moment pour en acheter. Ici, c’est une chance pour les collectionneurs de trouver une œuvre de Riopelle bon marché, plutôt que d’aller dans des ventes aux enchères, par exemple.»

Même si les galeries sont actuellement fermées en raison de la pandémie, pas question pour Alexandre Motulsky-Falardeau de reporter l’exposition. Pour l’instant, il prend les rendez-vous par téléphone et sur le web, et il accueillera les visiteurs quand la galerie sera autorisée à rouvrir ses portes.

Alexandre Motulsky-Falardeau a choisi de verser un montant du profit de la vente des œuvres à la Fondation CERVO, centre de recherches en santé mentale.

Faits saillants:

La Galerie Alexandre Motulsky-Falardeau est située au 1, Côte Dinan, dans le Vieux-Québec.