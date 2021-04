[EN DIRECT 16 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 139 134320

Morts: 2 987 479

CANADA

Cas: 1 096 716 cas, dont 332 544 au Québec

Décès: 23 500, dont 10 778 au Québec

Toutes les nouvelles du vendredi 16 avril

À LIRE | COVID-19: dans le plus grand cimetière du Brésil, on enterre de nuit.

5h05 | AstraZeneca: l’Europe pourrait ne pas renouveler son contrat de vaccins.

Il est probable que l’Union européenne ne renouvelle pas ses contrats de vaccins contre la COVID-19 avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca, a indiqué vendredi la ministre française de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher.

« La décision n’est pas tranchée », mais, après la décision du Danemark mercredi d’abandonner ce vaccin, « c’est la plus grande probabilité » que l’Europe ne fasse pas de nouvelles commandes, a indiqué la ministre sur la radio RMC.

« Nous n’avons pas amorcé de discussions avec Johnson & Johnson et avec AstraZeneca pour un nouveau contrat, là ou nous avons d’ores et déjà amorcé des discussions avec Pfizer/BioNTech et Moderna », a-t-elle souligné.

« Nous avons un portefeuille vaccinal avec ARN messager qui fonctionne très bien et ont peu d’effets secondaires, nous allons avoir des nouveaux vaccins, si tout va bien, Novavax, Sanofi, qui sont des protéines recombinantes qui ont de très bons résultats et nous avons 50 ans de recul sur ce type de technologie » a-t-elle expliqué. « Ces vaccins vont arriver au deuxième semestre, donc nous allons voir beaucoup de doses sur différentes plateformes permettant de répondre à l’ensemble des besoins ».

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait valoir cette semaine que Pfizer-BioNTech s’était « révélé un partenaire fiable, qui a honoré ses engagements et se montre réactif face à nos besoins », à rebours des problèmes de livraison d’AstraZeneca, dévéloppé avec l’université d’Oxford.

Le Danemark est devenu mercredi le premier pays européen à annoncer l’abandon du vaccin d’AstraZeneca, justifiant ce choix par les effets secondaires « rares », mais « graves » malgré les feux verts du régulateur européen et de l’OMS pour l’utiliser.

1h25 | Des spectateurs dans les stades et des clients au restaurant: grâce à une situation épidémiologique contrôlée, le Danemark va pouvoir accélérer sa réouverture dès le 21 avril, a annoncé le gouvernement vendredi.

À LIRE | La police de Repentigny a ouvert une enquête pour faire la lumière sur un incident « étrange » survenu dans une pharmacie Jean-Coutu, où un individu s’est présenté en prétextant « avoir le mandat de vérifier les vaccins au laboratoire ».

À LIRE | Des patients à l’urgence de l’hôpital Santa Cabrini ont attendu jusqu’à 200 heures sur une civière avant d’être pris en charge, notamment en raison d’une éclosion de COVID-19 qui a forcé la fermeture de lits dans une unité.

1h00 | Il n’y a jamais eu autant de Québécois en attente d’une chirurgie que depuis le début de la pandémie, alors que le délestage recommence, au grand dam des malades et des chirurgiens.

Photo Stevens LeBlanc

