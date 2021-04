F1 : les Mercedes dominent en Italie

Aux volants de leur Mercedes, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont réalisé les meilleurs chronos de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Émilie-Romagne, vendredi, en Italie.

Bottas a été le plus rapide par moins d’un dixième de seconde (0,041 s.). Par très loin des meneurs, Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le troisième meilleur tour.

De son côté, le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) a pris le huitième échelon de cette première étape de l’événement disputé sur le circuit d’Enzo et de Dino Ferrari. Le pilote de 22 ans a réussi son meilleur chrono en 1min 17,489 s, soit à moins d’une seconde de Bottas.

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a terminé tout juste derrière Stroll, tandis que Sebastian Vettel (Aston Martin) a pris le 14e rang.

La première séance d’essais libres a été marquée par la levée de deux drapeaux rouges. Le premier a été le résultat d’un incident entre Sergio Perez (Red Bull) et Esteban Ocon (Alpine), alors que le second a été causé par Nikita Mazepin (Haas). En fin de séance, le Russe a perdu le contrôle et a frappé des barrières de sécurité.