Il devra affûter ses armes

S’il souhaite l’emporter contre Régis Labeaume, Bruno Marchand devra affûter ses armes et trouver un projet porteur, à défaut de quoi le maire sortant risque de n’en faire qu’une bouchée.

Parmi les adversaires de Régis Labeaume ayant défilé depuis 2008, Bruno Marchand m’apparaît comme celui présentant le meilleur potentiel.

Du moins c’est si on tient pour acquis que l’actuel maire sollicitera un nouveau mandat, scénario le plus probable même si le principal intéressé continue d’alimenter le suspense.

Rassembleur, intelligent, le chef de « Québec forte et fière » ne souhaite pas jouer sur le terrain de M. Labeaume. La tactique de ce dernier, qui l’a plutôt bien servi, qu’on l’approuve ou non, a toujours consisté à écraser l’adversaire.

Le nouveau chef dit souhaiter incarner un changement de ton qui rallie, au lieu de diviser. « On souhaite réunir les gens, on ne souhaite pas se crier par la tête, a-t-il lancé. On ne va pas commencer aujourd’hui par l’inverse de ce qu’on souhaite et de ce qu’on pense que ça prend pour Québec. »

J’ai toujours pensé qu’il était effectivement plus intéressant d’entendre ce que les gens ont à proposer, que de les entendre critiquer les autres.

Faire preuve de conviction

Le nouveau chef devra faire preuve de conviction, et trouver plus que le désir de renouveau pour convaincre un nombre suffisant d’électeurs de l’appuyer.

M. Marchand dit vouloir sonder les citoyens avant de bâtir le programme du parti. Soit, mais il doit aussi leur présenter des projets concrets. Les gens auront besoin de rêver, après cette pandémie.

Néanmoins, son appui envers le projet de réseau structurant, pour lequel tous les intervenants crédibles s’entendent sur la nécessité, l’honore. Son ouverture à écouter les gens d’affaires qui rêvent à des Olympiques aussi.

Le principal défi du nouveau candidat consistera à se faire connaître davantage et à préciser en quoi il se distingue.

Réaction de Labeaume

Quelques mots en terminant sur l’attitude de Régis Labeaume, qui plutôt que de saluer ce nouvel adversaire a prétendu qu’il ne le connaissait pas.

Les deux hommes sont pourtant apparus à plusieurs reprises côté à côte, au fil des ans, pour des campagnes de Centraide.

Le maire ne tolère aucune opposition, c’est bien connu, mais il aurait pu au moins faire preuve d’un minimum de diplomatie.