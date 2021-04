À 83 ans et toujours frais comme une rose, Michel Louvain se promettait, dès que la pandémie serait terminée, de remonter sur scène. Tristement, la maladie en aura décidé autrement.

Depuis sa mort, les témoignages d’admiration affluent. Ils sont tous pétris d’amour. Oui, d’amour. Michel Louvain était un homme aimé. Très aimé.

Pour tous les Québécois et Québécoises qui l’ont connu, à un moment ou à un autre de sa longue carrière, Michel Louvain faisait partie de la famille. Tout simplement.

Une famille qui, contrairement au reste du pays, s’est tissée serré en grande partie autour d’une brochette impressionnante de chanteurs, compositeurs, écrivains, acteurs, poètes, etc. Mieux connue jadis sous le nom de « colonie artistique ».

Michel Louvain était un de ses ambassadeurs les plus respectés. Ce même respect, il le vouait à son propre public. Et très personnellement, à chacun et à chacune de ses fans.

On parle également beaucoup de sa gentillesse toute naturelle, de son humilité sincère, de son élégance impeccable et de sa voix d’un velours incomparable.

Travail et talent

Son inébranlable volonté d’être constamment à son meilleur reposait aussi bien sur son immense talent que sur sa passion évidente pour son métier, son amour du public et des milliers d’heures de travail méticuleux.

Michel Louvain était de l’école des vrais travaillants. Le talent sans travail, on le dit rarement, s’émousse rapidement, mais combinés, ils peuvent porter des artistes toute leur vie durant.

Plusieurs des artistes de sa génération étaient de la même eau. Si nous les aimons tant, c’est justement parce qu’ils nous ont tout donné d’eux-mêmes et d’elles-mêmes.

Souvent issus de milieux modestes, ces hommes et ces femmes ont réussi à faire rayonner la culture dite populaire bien au-delà même de nos frontières.

Souvent snobée dans les salons douillets de la haute bourgeoisie francophone – et ignorée des salons anglophones, riches ou pauvres –, la culture populaire québécoise est pourtant un des principaux piliers de notre différence nationale.

Plus rien ne nous sépare

Dans ma famille, elle aussi fort modeste, on aimait beaucoup Michel Louvain. Ma mère l’adorait. Toute jeune, malgré mon intérêt déjà marqué pour la pop et le rock, je le trouvais beau comme un cœur et sa voix m’épatait.

À l’époque, ma petite sœur écoutait ses 33 tours avec ravissement. Hier matin, toutes ces années plus tard, en apprenant son décès, elle a pleuré. Puis, comme si notre maman était encore avec nous, on a chanté La dame en bleu.

Chanson phare de Michel Louvain. Qui ne la connaît pas par cœur ? Bien plus qu’un simple ver d’oreille, cette chanson est une ode intemporelle à l’amour galant et romantique.

« À cause d’un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. » Que c’est beau ! Encore là, l’amour.

Que le regard de ses fans ait traversé plus de six décennies – avant la maladie, il voguait même heureux vers la septième – nous dit tout d’un homme bon et d’un grand artiste.

Il nous dit tout de son rapport unique avec son public. Celui, en fait, d’un ami. Un ami fidèle, attentionné, respectueux, élégant, souriant, heureux d’être là, toujours prêt à donner du bonheur.

La pleine mesure de Michel Louvain, elle est là.

Nos condoléances à son conjoint, sa famille, ses amis, ses compagnes et compagnons artistes et tous ses fans éplorés.