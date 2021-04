Michel Louvain, le gentleman

Hier à QUB radio, la chanteuse et comédienne Patsy Gallant m’a raconté une anecdote révélatrice au sujet de Michel Louvain.

La dernière fois qu’elle l’a croisé dans un tournage, pour l’émission En direct de l’univers, monsieur Louvain avait pris soin de repasser son pantalon dans sa loge avant d’entrer sur scène. Et une fois que son pantalon était repassé, il ne s’assoyait pas jusqu’à ce qu’il soit devant les caméras. Il n’aurait pas fallu qu’un seul faux pli vienne entacher son image impeccable d’homme tiré à quatre épingles.

Cette petite anecdote en dit long sur la classe et les valeurs « impeccables » de monsieur Louvain. Mais ça en dit long surtout sur la notion de respect, pour lui-même et pour son public, qui animait le crooner Louvain.

Jusqu'au bout des doigts

Regardez toutes les images d’archives ou récentes que les réseaux diffusent depuis l’annonce de la mort de Michel Louvain : ses cheveux sont toujours impeccablement placés, ses mains impeccablement manucurées, sa cravate bien placée... et le pli du pantalon bien pressé.

Quand je regardais des extraits d’entrevues, je voyais cet homme qui portait des boutons de manchette avec l’élégance d’un dandy, et il m’est venu une image : Michel Louvain est notre Yves Montand. Une voix suave, une prestance, une classe, une dignité et une grande beauté.

Permettez-moi de vous raconter une autre anecdote au sujet de monsieur Louvain.

En 2013, il a participé à un gala Juste pour Rire. Il a interprété le grand hit coréen Gangnam Style, dans une chorégraphie qu’il connaissait au quart de tour, entouré de toutes jeunes danseuses.

Mon mari, qui était dans les coulisses parce qu’il montait aussi ce soir-là sur scène, n’en revenait pas du professionnalisme de ce gentleman de... 76 ans ! Il avait passé des mois à répéter sa chorégraphie et il avait mis autant de cœur à cette courte apparition que s’il avait préparé un spectacle complet.

Aujourd’hui, une vedette de la chanson peut se présenter à un gala de remise de prix en jeans trop étroit, en souliers de course crottés, avec un t-shirt et une veste en laine. Les vedettes peuvent sacrer, mâcher leurs mots, baragouiner une langue qui n’est ni du français ni de l’anglais et faire des blagues de fesses. Monsieur Louvain, c’était autre chose. Un autre genre, un autre style, d’autres valeurs. Bref, c’est une autre époque.

Il a fallu qu’il meure pour que le grand public apprenne qu’il partageait depuis 25 ans la vie d’un homme, Mario Théberge, qu’il a épousé récemment.

Pour la génération de monsieur Louvain, le mot « intimité » avait encore un sens.

L’élite

Au cours des dernières semaines, plusieurs figures marquantes de la culture québécoise sont parties : Édouard Remy, Michel Girouard, Michel Louvain. Tous des acteurs de la vie culturelle dite populaire. Qui se faisaient regarder de haut par une certaine élite. Qui se sont fait traiter de quétaines plus souvent qu’à leur tour.

Pourtant, ce qui a fait le Québec d’aujourd’hui, c’est ça : le clown Patof et Les Oies de Riopelle, Nelligan et Les Tannants, Télé-Métropole et Le Devoir, Michel Louvain et Pierre Lapointe, La Dame en bleu et l’Orchestre symphonique.

Comme disait René Lévesque, « Méfiez-vous des gens qui disent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime... »