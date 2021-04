NBA: les Raptors ont le meilleur sur le Magic

Le joueur montréalais Khem Birch a pu savourer la victoire contre son ancienne équipe, le Magic d’Orlando, que les Raptors de Toronto ont vaincue par la marque de 113 à 102, vendredi, à Tampa.

Libéré par le Magic et acquis par les Raptors il y a à peine une semaine, Birch a enregistré sept points et six rebonds en un peu plus de 26 minutes de jeu. Il a également bloqué trois lancers.

La vedette du jour chez les Raptors a plutôt été Paul Watson, qui, en l’absence de Kyle Lowry, de Pascal Siakam, de OG Anunoby et de Gary Trent fils, a fait partie de la formation partante pour la première fois de sa carrière.

Birch, Chris Boucher, Malachi Flynn et Fred VanVleet ont été les autres partants pour l’équipe locale.

Watson a réussi un sommet dans la NBA en inscrivant 30 points, dont 20 au troisième quart. Il a également converti huit de ses 11 tentatives à la ligne de trois points.

Yuta Watanabe a lui aussi connu son meilleur match dans la NBA en obtenant 21 points, six rebonds et deux mentions d’aide.

Pour sa part, Boucher a inscrit 11 points, sept rebonds et deux mentions d’assistance.

Alors qu’ils étaient menés 51 à 47 à la demie, les Raptors ont pris le contrôle au troisième quart en marquant 38 points contre 19 pour le Magic. Les visiteurs ont retrouvé leur rythme au dernier engagement, mais ils n’ont pas été en mesure de menacer les Torontois.

Ces derniers seront de retour en action dimanche contre le Thunder d’Oklahoma City et le Québécois Luguentz Dort. Le Thunder n’a pas gagné à ses neuf derniers matchs. La dernière victoire de la formation d’Oklahoma City a été aux dépens des Raptors, le 31 mars.