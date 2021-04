Pamplemousse ensoleillé

Comme le soleil nous gâte de plus en plus de sa présence en ce mois d’avril, on l’inviterait bien tous les matins dans notre assiette, tel un pamplemousse bien juteux coupé en deux !

Jus vitaminé

Ce presse-agrumes de Cuisinart extrait le jus de vos pamplemousses tout en remplissant une verseuse en verre de 675 ml ou un verre individuel, selon le nombre de personnes qui s’en délecteront. Son sélecteur de pulpe offre trois réglages possibles (peu, moyen et beaucoup) et son cône universel autoréversible convient autant aux plus petites limes qu’aux pamplemousses les plus dodus. Sa fonction de rotation finale maximise la quantité de jus extrait de chaque fruit et son bec verseur ne laisse aucune goutte s’échapper.

arescuisine.com > 69,99 $

Délice suprême

Parce qu’il peut être difficile de préparer son pamplemousse matinal sans qu’il se transforme en bouillie, cette cuillère en acier inoxydable de Trudeau vient à votre rescousse. Son rebord dentelé sépare le fruit de sa pelure et de ses membranes et sa forme permet de retirer aisément les suprêmes.

linenchest.com > 3,95 $

Salade ensoleillée

Ajoutez des suprêmes de pamplemousse à vos salades de fruits en utilisant l’outil Twist & Scoop, de Zyliss. Son carottier en acier inoxydable libère le pamplemousse de ses membranes réunies en son centre tandis que sa pelle crée des coupes bien nettes pour prélever la chair. Il y aura du soleil dans votre assiette ce printemps !

laguildeculinaire.com > 15,30 $

Vite préparé

Le Citrus Express de Starfrit trouvera quotidiennement sa place sur votre table à l’heure du déjeuner, puisqu’il peut retirer la chair, presser les agrumes et les couper en quartiers, selon votre façon préférée de les déguster. Cet accessoire comprend un couteau à pelure à demi-lame en acier inoxydable, un vide-agrumes, un bol de service avec bec verseur et base antidérapante, ainsi qu’un couvercle servant de pressoir à agrumes.

arescuisine.com > 19,99 $

Double fonction

Les amateurs de pamplemousse connaissent bien cet instrument classique. À l’une des deux extrémités du manche en hêtre, deux lames rapprochées coupent la membrane qui sépare les quartiers pour détacher les suprêmes. Du côté opposé, une lame dentelée à courbe prononcée dégage les quartiers de l’écorce. Préparer un pamplemousse n’aura jamais été aussi simple et propre.

leevalley.com > 7,95 $