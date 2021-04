Parti conservateur: le Canada paierait plus cher le vaccin d’AstraZeneca

Les députés conservateurs Pierre Paul-Hus et Michelle Rempel Garner ont avancé vendredi que le Canada paierait plus cher les doses du vaccin d’AstraZeneca, comparativement aux sommes déboursées par les États-Unis et l’Union européenne.

• À lire aussi: Vaccin d'AstraZeneca au Québec: possibilité d’élargir aux moins de 55 ans

• À lire aussi: Hausse importante des cas: l’Ontario ferme ses frontières et appelle à l’aide

Les députés de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles et de Calgary Nose Hill ont ainsi mis la main sur un échange de courriels du 24 septembre dernier entre des membres du cabinet Trudeau qui indique que le Canada paie 8,18$ la dose d’AstraZeneca.

«C’est le double de ce que paient nombre de nos alliés. Des reportages indiquent que les États-Unis ont négocié un prix de 4$ la dose, alors que l’Union européenne paie seulement 2,15$ la dose», ont soutenu les deux députés dans une déclaration commune.

Les membres du Parti conservateur du Canada ont également réitéré leur demande d’accès aux contrats sur les vaccins négociés par Ottawa avec les compagnies pharmaceutiques.

«Malgré le manque de transparence et la dissimulation, nous devons connaître les détails des contrats et savoir comment cela pourrait influencer la distribution des vaccins si nous devons nous préparer à lutter correctement contre cette troisième vague de la COVID-19. Les provinces ont besoin de cette information pour faire une planification», ont expliqué M. Paul-Hus et Mme Rempel Garner.

Plus de 12,7 millions de doses de vaccin ont été administrées présentement au Canada, dont plus de 2,3 millions d’AstraZeneca.

À voir aussi