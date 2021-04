Pour y voir clair

Dès les premières belles journées du printemps, on désire s’attaquer au lavage des fenêtres salies par la neige et la pluie. Comment venir à bout de cette tâche rapidement tout en évitant les erreurs qui nous obligeraient à recommencer le travail ?

Choisissez une journée non ensoleillée, car le lavage des vitres sous le soleil accélère le séchage et assure des bariolages.

Nettoyez le cadrage des fenêtres avec un aspirateur. Pour bien atteindre les rainures, utilisez une brosse à dents et une eau savonneuse.

Frottez les vitres à la verticale à l’extérieur et à l’horizontale à l’intérieur. Vous pourrez repérer rapidement les rayures à éliminer.

MES MEILLEURES RECETTES POUR LES VITRES

La recette la plus populaire demeure le mélange eau et vinaigre (175 ml de vinaigre dans 1 litre d’eau). Lavez les vitres avec un t-shirt de coton recyclé, une éponge ou un chiffon en microfibre.

Vous éliminerez les taches de calcaire plus résistantes avec un chiffon imbibé de vinaigre pur.

(175 ml de vinaigre dans 1 litre d’eau). Lavez les vitres avec un t-shirt de coton recyclé, une éponge ou un chiffon en microfibre. Vous éliminerez les taches de calcaire plus résistantes avec un chiffon imbibé de vinaigre pur. Mélanger 5 ml (1 c. à thé) d’assouplissant textile et 5 ml (1 c. à thé) de fécule de maïs dans 1 litre d’eau. Verser dans une bouteille avec vaporisateur.

Ajouter un bouchon ou 1 c. à soupe de bain moussant bubble bath, de shampooing ou de savon liquide pour la vaisselle dans un seau d’eau tiède.

Après le lavage, pour éclaircir les fenêtres, utilisez du papier journal, un chiffon sec ou un chamois.

LA BONNE IDÉE

Photo Adobe Stock

Un nettoyant pour le four en aérosol enlève les taches laissées par les moustiquaires sur les vitres. Utilisez un chiffon pour appliquer le produit, car une vaporisation sur le cadrage de la fenêtre pourrait le décolorer et l’endommager. Laissez reposer une quinzaine de minutes et rincez bien.