Près de 300 nouveaux cas pour Québec; plus de 200 pour Chaudière-Appalaches

Vendredi, 294 (+21) nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés dans la région de la Capitale-Nationale et 204 (+13) dans la région de Chaudière-Appalaches.

Un sommet de 449 nouvelles infections avait été atteint il y a sept jours pour Québec, avant de redescendre sous la barre des 300 cas mercredi dernier.

On y regrette 1 décès supplémentaire depuis hier, pour un total de 1045 décès à ce jour.

Il y désormais plus de 100 personnes hospitalisées, avec précisément 105 patients dans cette situation (+15) dont 21 au soins intensifs (+1).

Du côté de Chaudière-Appalaches, après avoir dépassé les 200 nouvelles infections quotidiennes la semaine dernière, la région s’était maintenue en dessous de ce chiffre entre lundi et jeudi, avant de regrimper vendredi.

Il y a 2 nouveaux décès, totalisant 298 jusqu’à présent.

On compte 26 personnes hospitalisées (-2), dont la moitié sont aux soins intensifs (+2).

Pour l’ensemble du Québec, on recense 1527 cas supplémentaires (+14) et 664 nouvelles hospitalisations (+3), dont 167 aux soins intensifs (+8). Depuis le début de la pandémie, 10 785 personnes sont décédées, soit 7 de plus depuis le dernier bilan.