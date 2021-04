Protection sans pareille

Samuel Vachon (photo), copropriétaire et directeur du développement des affaires et technologies de Vachon, École de conduite supérieure, a présenté récemment un tout nouveau programme de protection pour les élèves à moto. Les clients apprentis motocyclistes (cyclomoteurs, Spyder) qui feront affaire avec l’école de conduite beauceronne se verront assurer, lors des cours pratiques, s’il y a un accident, d’une sécurité de transport vers un centre hospitalier en hélicoptère, en collaboration avec Airmedic, entreprise privée qui offre un service d’assistance médicale et de transport aéroporté sécuritaire et adapté à toute situation d’urgence sur le territoire québécois. Cette assurance unique au Canada sera aussi disponible pour les formateurs de l’entreprise.

Double anniversaire

Photo courtoisie

Comme chaque année, le 16 avril, Roger « Cha Cha » Dulude, maître de cérémonie, chanteur et homme-orchestre qui a fait les belles années à l’époque des cabarets de Québec (Chez Gérard et La Porte St-Jean) célèbre son anniversaire de naissance. Roger a 89 ans bien comptés aujourd’hui et qui plus est, 2021 marque son 50e anniversaire d’adhésion aux Chevaliers de Colomb de Ste-Foy, Conseil 5685. Sur la photo, Roger pose fièrement avec la tenue officielle de cette association reconnue. Bonne fête Roger et bonjour à Nicole !

Salon Desjardins

Photo courtoisie

La pièce située au rez-de-chaussée du Centre d’hébergement Denis-Marcotte de Thetford Mines portera dorénavant le nom de Salon Desjardins en guise de remerciement de l’implication financière et du soutien indéfectible du Mouvement québécois depuis plusieurs années envers la Fondation Denis-Marcotte. Aussi, une toile de Robert Bourret, artiste peintre local, décore un mur de ce salon où les 68 résidents hébergés, en perte d’autonomie plus ou moins sévère, peuvent trouver de l’apaisement et un souvenir de leur maisonnée.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 16 avril 1996. Les avocats du prince Andrew et de sa femme Sarah Ferguson annoncent, conjointement avec Buckingham Palace, que le couple a décidé d’un commun accord de divorcer. Le deuxième fils de la reine Élisabeth et Sarah, séparés depuis 1992, s’étaient unis en 1986.

Anniversaires

Photo courtoisie

Alain Levasseur (photo), président de Transport Levasse de Lévis, et grand cycliste à ses heures, 58 ans... Martin Cliche, ex-enseignant de Thetford-Mines qui vit à Québec, 78 ans... Pierre-Thomas Choquette, directeur, Relations publiques Hill+Knowlton Stratégies à Québec... Matthieu Proulx, cinq saisons avec les Alouettes de Montréal (CFL) et commentateur sportif à RDS, 40 ans... Christiane Gagnon, ex-députée de Québec à la Chambre des communes... Jimmy Osmond, chanteur, le cadet des Osmonds, 58 ans... Robert Dutil, ex-député de Beauce-Sud (PLQ), 71 ans... Benoît Bouchard, ambassadeur du Canada à Paris (1993-96), 80 ans... Benoît XVI, pontife romain émérite, 94 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 avril 2016 : L’Honorable Jean-François Dionne (photo), 70 ans, juge retraité de la Cour du Québec... 2020 : Christophe, 74 ans, auteur-compositeur français, interprète des incontournables Aline et Les Mots Bleus... 2020 : Howard Finkel, 69 ans, ex-annonceur maison de la World Wrestling Entertainment (WWE) et intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2009... 2018 : Jim Caine, 91 ans, pianiste de jazz britannique... 2016 : Charlie Hodge, 82 ans, ancien gardien du Canadien de Montréal qui a remporté la coupe Stanley à six reprises avec le Tricolore, principalement à titre d’auxiliaire... 2015 : Barbara Strauch, 63 ans, auteure, journaliste et rédactrice en chef de journal américaine... 2013 : Pier Béland, 65 ans, chanteuse country québécoise... 2013 : Rita MacNeil, 68 ans, chanteuse néo-écossaise... 2013 : Pat Summerall, 82 ans, descripteur sportif de football (CBS, Fox)... 2007 : Gaétan Duchesne, 44 ans, 14 saisons dans la LNH dont deux avec les Nordiques (1987-1989)... 2004 : Pierre Nadeau, 60 ans, pianiste et compositeur... 2003 : Charles Gagnon, 68 ans, peintre abstrait et photographe.