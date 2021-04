Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 17 avril:

«Mon oncle Patof»

Le cinéaste Serge Desrosiers part sur les traces de son oncle Jacques Desrosiers, autrefois le clown Patof. Il cherche à comprendre pourquoi ce personnage a autant fait réagir les enfants, ce qu’il a laissé comme héritage et quel chemin a pris sa carrière en fin de vie.

En tout temps sur Tou.tv.

«Le soccer du CF Montréal»

Pour son premier match de la saison, le CF Montréal doit se frotter au Toronto FC, sur le terrain de l’Inter Miami FC situé à Fort Lauderdale. Avant que le ballon ne soit déposé sur le terrain, une émission d’avant-match mettra la table.

Samedi, dès 13 h 30, TVA.

«Ça va chauffer! Australie»

Afin de conclure en beauté les quarts de finale, les équipes devront redoubler de créativité en cuisine. Tour à tour, ils auront à apprêter la viande d’une façon originale, feront face à leurs erreurs et auront le temps comme principal adversaire. Trois épisodes offerts coup sur coup.

Samedi, dès 14 h, CASA.

«Panthère noire»

Cette superproduction ayant gagné trois Oscars, amassé plus de 1,3 milliard $ US au box-office et fait rayonner le talent du regretté Chadwick Boseman met en vedette le roi africain T’Challa qui détient le pouvoir de protéger son peuple et l’humanité entière d’une grande menace.

Samedi, 18 h 30, Noovo.

«En direct de l’univers»

Marquées par le tout récent décès de Michel Louvain, France Beaudoin et son équipe musicale rendront hommage au regretté crooner lors d’un rendez-vous spécial. Afin de souligner son illustre carrière de plus de 60 ans, on chantera, racontera et célébrera la vie du grand gentleman.

Samedi, 19 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Prisonniers»

Ce suspense réalisé par le Québécois Denis Villeneuve voit Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal s’enfoncer dans une histoire d’enlèvement concernant deux fillettes. Le premier est un père prêt à séquestrer un homme pour obtenir des réponses. Le deuxième est un détective plongé dans une enquête pas comme les autres.

Samedi, 21 h, MOI ET CIE.

«Jeanne Moreau, l’affranchie»

Ce documentaire fait revivre la star française Jeanne Moreau, qui s’est éteinte il y a bientôt quatre ans. Grande vedette du cinéma, du théâtre et de la chanson, elle était une femme libre au talent indéniable. Son illustre parcours sur scène, devant les caméras et au micro lui appartiendra toujours.

Samedi, 22 h, TV5.