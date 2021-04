Ville de Québec: 16 grands événements ne seront pas financés en 2021

Le Bureau des grands événements ne supportera pas les éditions 2021 du spectacle de cirque Féria, du Festival de cinéma de la ville de Québec, d’Envol et Macadam et du Festival d’été de Québec dans sa forme habituelle.

Les événements Saint-Roch XP, Folk Expression, Pop NumériQC et le Festival Off de Québec n’obtiendront pas non plus de financement de la Ville de Québec.

Le maire Régis Labeaume a indiqué, cet après-midi, lors d’une conférence de presse, que la Ville a pris la décision de ne pas supporter un total de 16 événements qui devaient être présentés au cours de la saison estivale.

Des événements, a précisé le maire, qui sont considérés comme étant à risque en temps de pandémie.

Le maire Labeaume a précisé que la Ville étudie une proposition du Festival d’été de Québec et qu’elle pourrait financer, mais qui n’a rien à voir avec une édition normale et à grand déploiement. La Ville est ouverte à des propositions artistiques à plus petite échelle qui pourraient se déployer, durant l’été, sur tout son territoire.

Le Bureau des grands événements consacrera un budget de quatre millions de dollars pour 20 propositions qui seront dévoilées au cours des prochaines semaines. Des événements qui respecteront les plus hauts critères de la Santé publique.

Plus de détails à venir...

