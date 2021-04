«Un bon effort des gars»–Shea Weber

Shea Weber a esquissé un petit sourire en coin quand le collègue Jonathan Bernier lui a dit qu’il avait connu de bons moments, mais aussi des plus difficiles pour ses retrouvailles avec Ben Chiarot. S’il a offert un cliché sur son propre jeu, le capitaine du Canadien a bien résumé cette victoire contre les Flames.

« C’était un bon effort des gars. On n’a pas lâché. Il y a des moments où on aurait pu craquer, où on aurait pu abandonner le plan de match, mais on n’a pas lâché le plan. On a trouvé un moyen de gagner. »

– Shea Weber

Tyler Toffoli a marqué les deux buts du CH face aux Flames. Il a salué le travail de ses compagnons de trios, Nick Suzuki et Joel Armia, après la rencontre.

« Quand ça va bien entre Nick et moi, on contrôle plus la rondelle. On a gagné des batailles, on a été capables de fabriquer des jeux et de se créer de l’espace. Sur le premier but, j’ai vraiment profité d’une belle passe de Nick. Pour Joel, il est imposant comme ailier et il a de bonnes mains pour un joueur de sa stature. Il faisait des jeux partout sur la glace. Quand il fait ces jeux en confiance, c’est agréable de le regarder et agréable de jouer avec lui. »

– Tyler Toffoli

Auteur de 28 arrêts dans la victoire, Jake Allen a reconnu qu’une partie contre les Flames n’a rien d’une aventure facile pour le CH.

« Chaque match contre eux, c’est difficile. Ils sont structurés sous la gouverne de [Darryl] Sutter, c’est du hockey de gros bonshommes. On doit mettre nos bottes de travail. »

– Jake Allen