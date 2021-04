Deux vice-présidents vendent du Bombardier Produits récréatifs

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

BRP vogue de sommet en sommet

Photo courtoisie, BRP

Deux vice-présidents de Bombardier Produits récréatifs (BRP) ont exercé des options d’achat d’actions, cette semaine, alors que le titre de l’entreprise de Valcourt continue de caracoler en Bourse. Josée Perreault, responsable de « l’expérience multicanaux » et des vêtements, a ainsi encaissé un profit de 766 000 $, tandis que Sandy Scullion, responsable de la commercialisation et des services mondiaux, a réalisé un gain de 1,1 million $. Après avoir explosé en Bourse ces derniers mois, le constructeur des Ski-Doo et des véhicules Can-Am vaut désormais 10 milliards $ en Bourse, soit presque cinq fois plus que Bombardier.

Il en remet dans Nouveau Monde Graphite

Photo courtoisie

Charles-Armand Turpin, un important actionnaire de Nouveau Monde Graphite, vient d’acheter pour plus de 133 000 $ d’actions de la minière québécoise. Celle-ci a récemment obtenu le feu vert de Québec pour son projet de mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints. Peu après l’annonce gouvernementale, le titre de Nouveau Monde Graphite a atteint un sommet de plus de 26 $, mais celui-ci est depuis retombé aux alentours de 13 $.

Ventes en gros chez Dollarama

Capture d'écran, WEB

Quatre initiés se sont départis d’actions de Dollarama depuis le début du mois. Johanne Choinière (photo), cheffe de l’exploitation, Gregory David, administrateur, et Paul Roche, vice-président aux finances, ont respectivement empoché des profits de 2,9 millions $, de 593 000 $ et de 171 000 $ en exerçant des options. Quant au grand patron des importations, Geoffrey Robillard, il a liquidé pour près de 4,7 millions $ d’actions. Rappelons que la semaine dernière, le PDG de Dollarama, Neil Rossy, a vendu pour 123 millions $ d’actions du détaillant.

Le grand patron de Richelieu vend

Richard Lord, PDG de Quincaillerie Richelieu, a réalisé cette semaine un profit d’un peu plus de 223 000 $ en exerçant des options de l’entreprise québécoise. M. Lord dirige le fabricant et distributeur depuis 1988. Sa participation en actions dans Richelieu vaut environ 175 millions $.

Financement de 40 millions de dollars américains pour l’entreprise dcbel

Photo courtoisie

La jeune entreprise québécoise dcbel vient de récolter 40 millions $ US dans le cadre d’une ronde de financement à laquelle ont notamment participé la firme montréalaise Real Ventures et des investisseurs américains. L’entreprise fondée par Marc-André Forget utilisera les fonds pour commercialiser son produit phare, le r16, en Californie. Le r16 permet notamment de recharger un véhicule électrique à la maison, d’exploiter l’énergie solaire et d’utiliser la batterie d’une voiture pour alimenter sa résidence pendant une panne de courant.

Stanley Ma liquide du MTY

Photo d'archives

Le fondateur d’Alimentation MTY, Stanley Ma, a annoncé cette semaine son intention de vendre pour environ 50 millions $ d’actions de l’entreprise. Ce sera la toute première fois que l’entrepreneur vendra un bloc d’actions de l’exploitant d’établissements de restauration rapide. Le titre de MTY a triplé depuis son creux du printemps 2020, mais il n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant la pandémie.