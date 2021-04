France: une fillette de 8 ans enlevée à la demande de sa mère toujours introuvable

Une fillette française de 8 ans a été enlevée mardi, dans l'est du pays, lors de ce qui semble être un scénario de rapt commandité par la mère de l'enfant, qui avait perdu son droit de garde et a fait appel à des ravisseurs présumés proches de la mouvance survivaliste.

Elle restait introuvable vendredi, ainsi que sa mère, mais quatre hommes, dont les trois ravisseurs présumés, ont été arrêtés, a indiqué le procureur de la République d'Épinal, Nicolas Heitz.

Au cours de leur audition, les suspects ont déclaré avoir agi à la demande de la mère qui voulait récupérer sa fille, a expliqué Nicolas Heitz.

«Lola Montemaggi les sollicitait via internet pour récupérer sa fille dont elle s'estimait injustement séparée dans le but de partir à l'étranger», a précisé le magistrat.

Âgés de 23 à 60 ans et sans antécédents judiciaires, les trois hommes se sont présentés, mardi, au domicile de la grand-mère de l'enfant, qui en avait la garde par décision de justice, et se sont fait passer pour des éducateurs membres de la Protection judiciaire de la jeunesse afin de se faire confier Mia.

Ils ont, selon leurs dires, remis l'enfant à sa mère peu après.

L'un des suspects, un homme de 58 ans, s'est décrit devant les enquêteurs comme une «personne dissidente» et «résistante à la barbarie de ce système», «fier» de ce qu'il avait fait «à la manière d'Arsène Lupin», selon le procureur.

Au cours de sa garde à vue, un autre suspect a affirmé avoir agi «dans le but de sauver la vie de l'enfant», même s'il a admis avoir «peut-être été manipulé».

Selon une autre source, leur profil «s'apparente à la mouvance survivaliste».

Compte tenu des investigations déjà réalisées et de la proximité avec l'Allemagne, la Suisse et la Belgique, «il n'est pas à exclure que [Mia et sa mère] aient pu quitter le territoire national», a prévenu le procureur.

Lola Montemaggi, 28 ans, n'avait plus le droit de voir Mia seule et «voulait vivre en marge de la société».