Frontière Québec/Ontario : une mesure qui a trop tardé

Plusieurs Ontariens auraient aimé que la frontière entre leur province et le Québec soit fermée plus tôt pour limiter la propagation des cas de COVID-19.

En raison de la gravité de la situation, plusieurs personnes résidant aux frontières des deux provinces croient que la mesure aurait dû être implantée plus rapidement.

«Ça ferme, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, je crois que c’est une bonne chose», a affirmé samedi une résidente d’Hawkesbury en entrevue au TVA Nouvelles.

Pour une autre femme, qui explique avoir des membres de la famille de l’autre côté de la rivière, la mesure aurait dû être implantée «dès le début.»

Un autre résident a déploré la lenteur avec laquelle s’est prise la décision, soutenant que les frontières auraient dû être fermées dès que les cas ont commencé à augmenter.

De plus en plus d’hospitalisations

Bien que l’Ontario ait recensé une légère baisse du nombre de cas, les hospitalisations sont en très forte augmentation, avec 2065 patients enregistrés samedi.

«Dans mon hôpital, pendant la nuit on a admis dix nouveaux cas, c’était 20 nouveaux cas dans l’hôpital pas loin de chez nous, et c’est beaucoup de jeunes», a ainsi précisé le Dr Jérôme Leis, directeur médical de la prévention et du contrôle des infections, de l’hôpital Sunnybrook, à Toronto.

Le docteur a par ailleurs soutenu que la province pourrait franchir la barre des 1000 cas aux soins intensifs d’ici les trois prochaines semaines.

