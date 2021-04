La situation continue d’inquiéter dans Chaudière-Appalaches

La situation sanitaire continue de se détériorer dans Chaudière-Appalaches, avec une concentration de cas beaucoup plus élevée que la moyenne québécoise.

Depuis l'appel du ministre Christian Dubé, la Santé publique dit avoir constaté une augmentation de 15% de la demande pour la vaccination.

«Il y a même des clients qui avaient déjà un rendez-vous, puis en arrivant, ils nous ont dit: Ah! Moi, j'aimerais mieux avoir l'AstraZeneca au lieu du Pfizer», raconte la cheffe du programme de vaccination du CISSS de Chaudière-Appalaches, Clémence Ouellet.

La situation épidémiologique de la région n'en demeure pas moins préoccupante.

En plus d'un autre bilan quotidien à la hausse, 74 entreprises et 29 milieux de garde ou écoles sont en éclosion.

Selon l'INSPQ, la région beauceronne est présentement l'épicentre provincial de la pandémie.

«Au cours de la dernière semaine, c'est la moyenne de la dernière semaine, la moyenne journalière, on voit que, dans la région de Québec, il y a une légère diminution, mais dans la Beauce, c'est en augmentation. Alors, c'est un réveil brutal pour les gens de Chaudière-Appalaches, et particulièrement de la Beauce», explique le médecin omnipraticien Christian Fortin.

Samedi, dans les rues de Saint-Georges, des centaines de citoyens ont manifesté contre les mesures sanitaires.

«Il y avait des gens de Montréal, il y avait des gens de Blainville, il y avait des gens de Saint-Hyacinthe, il y avait des gens de partout! On l'a vu par la réaction de certains citoyens sur le long du passage des manifestants, on peut dire que ce n’était pas le grand amour entre les citoyens et certains manifestants», affirme le maire de Saint-Georges, Claude Morin.