Le Canada fait don de 200 000 $ au Prix international du duc d’Édimbourg

Le gouvernement canadien fait don d’une somme de 200 000 $ au Prix international du duc d’Édimbourg (Canada).

Le premier ministre Justin Trudeau a profité samedi des funérailles du mari de la reine Elizabeth II, le prince Philip, qui est le créateur de ce prix, pour en faire l’annonce. L’homme, qui était duc d'Édimbourg, est décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans au château de Windsor. Il aurait célébré son 100e anniversaire de naissance le 10 juin prochain.

«Afin de rendre hommage au prince Philip et d'honorer son engagement à l'égard de la réussite des prochaines générations, j'annonce que le Canada fera don de 200 000 dollars au Prix international du duc d'Édimbourg (Canada), a indiqué M. Trudeau, par communiqué. Depuis 1963, ce prix a aidé plus de 500 000 jeunes Canadiens à acquérir des compétences et des expériences précieuses, et à devenir les leaders d'aujourd'hui et de demain. Il a transformé l'avenir de nombreux Canadiens, mais aussi celui de nombreuses communautés d'un océan à l'autre.»

M. Trudeau a lancé un appel aux jeunes pour qu’ils s’informent au sujet du Prix international du duc d’Édimbourg.

«Que vous souhaitiez développer une nouvelle compétence, redonner à votre communauté ou partir à l'aventure, ce programme est autant un défi personnel qu'une porte ouverte sur le monde», a-t-il conclu.

