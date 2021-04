Le Québec dans la mire de l’international

Xavier Dolan et Luc Dionne participeront cette semaine à Content Quebec on Demand, un événement qui confirme la rumeur favorable dont jouissent les séries québécoises à l’international.

Le réalisateur (qui tournera bientôt sa première série télé, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, pour Club illico et Canal+) et l’auteur de District 31 prendront part au rendez-vous organisé par C21Media, un média spécialisé britannique, au pouvoir d’influence indéniable, qui rejoint des professionnels du milieu télévisuel aux quatre coins du monde : diffuseurs, studios hollywoodiens et maisons de production. On parle d’une référence dans l’industrie du divertissement.

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Tenu de manière virtuelle, pandémie oblige, Content Quebec on Demand exposera les contenus québécois susceptibles d’intéresser la communauté internationale.

« Cette année, nous programmons une série d’événements spéciaux visant à mettre en lumière des territoires qui méritent de rayonner davantage, explique Ruth Palmer de C21Media. Nous avons choisi de commencer avec Content Quebec on Demand, parce que nous croyons qu’il s’agit d’un marché très créatif, mais trop peu connu globalement. »

« Ce n’est pas rien »

Cette sélection prouve la montée du Québec dans l’échiquier télévisuel mondial, indiquent des acteurs-clés du secteur québécois en entrevue au Journal.

« C’est une belle reconnaissance, observe Louise Lantagne, présidente et cheffe de la direction de la SODEC. Ce n’est pas l’affaire d’un seul projet ou d’un seul producteur. Ils aiment nos histoires, notre audace. La béchamel commence à prendre sérieusement. »

« On offre beaucoup de créativité et beaucoup de talent, déclare Christine Maestracci, vice-présidente, Acquisitions et Distribution internationale chez Québecor Contenu. On est devenu un territoire d’intérêt au même titre qu’Israël, la Corée du Sud et l’Australie. Ce n’est pas rien. »

« Les gens commencent à réaliser qu’on forme un centre de production d’envergure mondiale », ajoute Dany Meloul, directrice générale, Télévision, de Radio-Canada.

Un rêve désormais accessible

Président de Pixcom, l’une des boîtes de production montréalaises les plus prolifiques, Nicola Merola travaille activement à exporter la télé québécoise depuis plusieurs années.

« Mon rêve, c’est qu’on s’arrache nos séries de fiction comme on s’arrache les séries scandinaves. »

Autrefois inaccessible, ce rêve semble aujourd’hui réalisable, grâce à plusieurs années de défrichage et d’efforts concertés.

La SODEC a d’ailleurs mis en place des programmes pour soutenir les activités des producteurs québécois à l’étranger.

« C’est le fruit d’un travail assidu », indique Louise Lantagne.

En hausse

Bien que l’intérêt grandissant pour l’offre québécoise n’ait pas encore apporté la manne souhaitée, on compte plusieurs signes encourageants.

Au cours des 12 derniers mois, plusieurs séries faites au Québec ont trouvé preneurs ailleurs, dont C’est comme ça que je t’aime (Salto en France), Transplant (NBC aux États-Unis), La vie compliquée de Léa Olivier (Canal+ en France) et M’entends-tu ? (dans 190 pays via Netflix). Au Royaume-Uni, la plateforme de vidéo sur demande Walter Presents a également gonflé son catalogue des suspenses La faille, Le monstre et Apparences.

Photo courtoisie

Côté adaptations, la France a tourné ses propres versions de Fugueuse (TF1), 30 vies (France 2) et Plan B (TF1). Plan B fait aussi l’objet d’une relecture belge flamande intitulée Déjà-vu.

À surveiller dimanche

S.O.S. oursons en danger

Ce rendez-vous documentaire est dédié aux ours noirs d’Asie qui ont été vendus illégalement. Giles Clark, un spécialiste de jeunes animaux orphelins, débarque au Laos afin d’aider des ours à reconstruire leur vie, les soignant et les rééduquant. Première de deux parties.

13 h, Canal D

Tout le monde aime

Rediffusion de l’émission de Sonia Benezra consacrée à l’estimé Michel Louvain. Celui qui nous a quittés il y a quelques jours avait revécu, avec plusieurs artistes – dont Michèle Richard, Marc Hervieux, Brigitte Boisjoli et Ludovick Bourgeois – les moments musicaux forts de sa carrière... sans oublier La dame en bleu.

16 h 30, TVA

Riverdale

Le bal des finissants est un événement incontournable de toute grande réussite scolaire. Alors que s’ouvre la cinquième saison de la série et que se profile la célébration, Archie peut compter sur Veronica afin d’être fin prêt pour un combat. Pour leur part, Betty et Jughead sont en quête de réponses.

18 h, VRAK

Un zoo la nuit

Photo courtoisie

Le premier long métrage du Québécois Jean-Claude Lauzon a révélé un immense talent. Ce drame raconte l’histoire d’un ex-détenu qui souhaite remettre sa vie sur les rails. Il renoue donc avec son père, dont la fin approche. Malheureusement pour lui, l’ancien prisonnier a aussi un flic sur le dos.