«Le vrai monde?» au Rideau Vert: départager la réalité de la fiction

Créée il y a tout près de 35 ans par Michel Tremblay, la pièce «Le vrai monde?» reprend vie au Théâtre du Rideau Vert. Pour l’acteur Michel Charette qui joue Alex 1 - le véritable père de Claude et non celui qu’il écrit - ainsi que le metteur en scène Henri Chassé, l’oeuvre trouve un vif écho aujourd’hui.

«C’est une pièce intemporelle, affirme Michel Charette. Oui, ça se passe en 1965, mais ça pourrait se passer aujourd’hui, dans des maisons de Montréal, de banlieue, un peu partout. [...] Il a écrit ça en 1987 et ça parle de non-dits, d’inceste, d’abus sexuels. Le fils dit à son père: “Écoute, si moi je ne te dénonce pas, si nous autres on ne te dénonce pas, qui va le faire?”. Je pense que c’est encore plus d’actualité qu’à l’époque.»

La force des mots de Michel Tremblay ne s’amenuise pas au fil du temps, bien au contraire, abonde Henri Chassé.

PHOTO COURTOISIE/François Laplante-Delagrave

«Je mets Michel Tremblay avec des auteurs comme Tchekhov et ça ne me gêne pas de le faire. C’est même plus fort, plus tu avances dans le temps. C’est fou. C’est de ça qu’on se rend compte. [...] Toute l’affaire du #MeToo prend une autre signification. Il y a des répliques que je suis sûr que les gens pourraient nous dire “il a rajouté ça récemment” parce que c’est tellement encore d’actualité.»

Inventé ou pas?

Séduits par le texte de l’un des plus grands écrivains et dramaturges québécois, Michel Charette et Henri Chassé tenaient à proposer «Le vrai monde?» pour différentes raisons.

«J’ai lu beaucoup de Tremblay, j’ai vu beaucoup de Tremblay et j’ai rarement été bousculé comme ça par un texte de la plume de Tremblay, confie le premier. On connaît son oeuvre; c’est un génie, ce monsieur, on s’entend là-dessus. Henri l’a dit souvent en entrevue et je reprends ses mots: il n’y a pas un mot de trop dans cette pièce.»

«Ce qui m’avait fasciné quand je l’avais lue, alors que j’étais jeune acteur, c’est que ça parle en même temps de théâtre, de création...», ajoute le second.

PHOTO COURTOISIE/François Laplante-Delagrave

L’attrait de se questionner à propos des éléments de fiction et ceux de la réalité de Claude, un jeune homme qui a un grand besoin de s’exprimer au sein de sa famille, revêtait également son importance.

«La dichotomie là-dedans, c’est : qu’est-ce que Claude a inventé et qu’est-ce qu’il a vu ou vécu pour vrai? À la fin, tout s’envole, tout éclate, et on ne sait plus si on est dans la vraie vie ou dans la fiction, laisse savoir Michel Charette. Ce qui est le fun, c’est que le public peut se faire sa propre réponse...

Recherche de vérité

Mais il n’y a pas mille façons de rendre justice aux textes de Tremblay sur scène.

«À la base, je pense que tout texte doit être abordé dans une très, très grande vérité, avance l’acteur. Si tu travailles en fonction d’être le plus vrai possible, tu ne peux pas vraiment te planter.»

PHOTO COURTOISIE/François Laplante-Delagrave

«Avec Tremblay, la possibilité de s’accrocher un peu les pieds, c’est d’avoir l’impression qu’on le connaît tellement et de tomber dans quelque chose de confortable. On s’est dit qu’il fallait le monter comme si c’était un auteur mort ou très jeune, qu’on ne connaît pas», ajoute le metteur en scène.

«Le vrai monde?» habitera la scène du Rideau Vert du 20 avril au 6 juin. Charles-Alexandre Dubé, Isabelle Drainville, Charli Arcouette, François Chénier, Madeleine Péloquin et Catherine Audrey-Lachapelle font aussi partie de la distribution.

- En raison du couvre-feu, différentes représentations sont prévues à 15 h, 16 h et 17 h 30. Pour les horaires: rideauvert.qc.ca.