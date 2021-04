Les Lakers seront à prendre au sérieux

Toujours privés des services de leurs vedettes LeBron James et Anthony Davis, blessés, les Lakers de Los Angeles ont démontré qu’ils pourraient être un réel problème lorsque les deux joueurs seront de retour, eux qui ont infligé un revers de 127 à 115 au Jazz de l’Utah, la meilleure équipe de la ligue, samedi au Staples Center.

Embauché par la formation californienne tout juste après avoir été libéré par les Cavaliers de Cleveland le 26 mars, Andre Drummond a mené l’attaque des siens avec une performance de 27 points. Ses coéquipiers Dennis Schroder et Kentavious Caldwell-Pope ont aussi connu un fort match, eux qui ont chacun inscrit 25 points.

Dans le camp des visiteurs, Jordan Clarkson a amassé 27 points, tandis que Joe Ingles et Ersan Ilyasova en ont chacun ajouté 20.

Le Jazz était aussi privé de ses deux meilleurs joueurs, soit Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Le premier s’est blessé à la cheville droite, tandis que le second bénéficiait d’une soirée de repos pour soigner de petits maux.

Malgré la défaite, le Jazz maintient le premier rang de la NBA, grâce à une fiche de 42-15.

Pour leur part, les champions en titre occupent la cinquième place de l’Association de l’Ouest. Ils pourraient bientôt compter sur le retour au jeu de Davis et James. Le premier est absent depuis le 14 février en raison d’une blessure au mollet droit, en plus d’avoir aggravé une blessure déjà existante au tendon d’Achille du pied droit. Le second souffre d’une blessure à la cheville droite et n’a pas joué depuis le 20 mars.