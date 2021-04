Les Yankees continuent de décevoir

Il y a de la grogne dans le Bronx: les Yankees de New York ont subi une quatrième défaite consécutive, samedi, battus cette fois par le pointage de 6 à 3 par les Rays de Tampa Bay.

Plus tôt cette semaine, les Blue Jays de Toronto avaient vaincu les Yankees deux fois à Dunedin, mardi et mercredi, puis les Rays avaient déjà gagné le premier match de la présente série disputée à New York, vendredi.

Il va sans dire que les partisans rassemblés au Yankee Stadium, samedi après-midi, n’ont pas semblé impressionnés par l’équipe new-yorkaise.

Manuel Margot et Joey Wendle ont chacun frappé un circuit de deux points pour les Rays dans ce match. Le receveur Francisco Mejia avait précédemment lancé les hostilités avec une claque en solo, en début de deuxième manche.

Le partant des Yankees Jordan Montgomery (1-1) a alloué quatre points en six manches tandis que l’attaque des «Bombardiers du Bronx» a été limitée à cinq coups sûrs dans cette partie.

Au dernier rang de la section

Durant leur séquence de quatre défaites, les Yankees ont inscrit un total de 12 points, ce qui est bien peu pour appuyer leurs lanceurs. Avec un dossier de 5-9, le club de New York occupe le cinquième et dernier rang de la section Est de la Ligue américaine.

De leur côté, les Rays présentent maintenant une fiche de 7-8. Les surprenants Red Sox de Boston demeurent en tête de cette section pour l’instant.