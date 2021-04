Ma vie en films - Patrick Huard: «Le parrain» comme objectif ultime

À l’affiche de «Mon cirque à moi» de Miryam Bouchard, film diffusé le 23 avril via Super Écran, disponible via Crave et proposé en vidéo sur demande via ces deux plates-formes, Patrick Huard explique, entre autres, pourquoi il aime aller au cinéma tout seul...

Patrick, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

J’avais 6 ans, c’était dans un ciné-parc et j’étais allé voir «Les dents de la mer». C’était une autre époque, mes parents m’avaient emmené voir ce film! J’ai trouvé ça grandiose, j’ai eu peur, mais j’ai adoré mon expérience. Je croyais à tout ce qui se passait. Je regardais mon père qui regardait le film, et j’étais rassuré par la présence de mes parents.

Votre premier film marquant?

Il y en a eu deux, à un an d’intervalle: «Le déclin de l’empire américain» et «Un zoo la nuit». Ç'a été une révélation pour moi de voir des films québécois qui n’étaient pas dans le terroir, pas dans le passé, et qui étaient ancrés dans quelque chose de super moderne. Je suis allé voir «Le déclin» trois fois en deux semaines au cinéma.

Comment avez-vous pris conscience de votre vocation?

Je l’ai su vers 15 ou 16 ans. C’était un «feeling». J’avais vu «Rocky» très jeune et je m’étais dit que je voudrais jouer dans ce genre de film. Après, j’ai commencé à faire de l’improvisation et à me projeter dans la possibilité de faire des films. À ce moment-là, je me souviens d’avoir dit à mon père que ma porte d’entrée serait l’humour. [...] Mais je n’avais pas de plan de match.

Votre film fétiche/culte?

Pour moi, «Le parrain» dépasse le film culte, c’est l’objectif ultime. De réussir quelque chose qui réunit tout le monde en même temps.

Est-ce cela, pour vous, le cinéma?

Ce qu’il y a en commun entre le cinéma et le «show» d’humour, c’est la communion des gens. Quand tout le monde vit quelque chose ensemble, ça crée un souvenir pour toujours. Quand j’ai parlé des «Dents de la mer», j’ai plus parlé de l’environnement que du film.

Un(e) acteur(trice) qui vous inspire/fascine?

J’ai été littéralement hypnotisé par Al Pacino et Robert De Niro. J’ai eu la chance de voir Pacino au théâtre à New York dans une petite salle de 400 ou 500 places, une pièce à deux personnages, très sobre. C’était écoeurant!

Si tout était possible, avec quel(le) réalisateur(trice) vivant(e) ou mort(e) aimeriez-vous aller au cinéma?

Il y en a vraiment beaucoup! Jean-Marc Vallée, j’aime où il amène ses acteurs. Quentin Tarantino. Martin Scorsese, Sofia Coppola... ce sont des cinéastes avec lesquels je rêverais de tourner. Ce que j’aime au cinéma est tellement large...

Y a-t-il des films importants pour vous que vous tenez à montrer à vos enfants?

Oui. Présentement, avec mon fils, nous sommes dans la cinématographie des années 1980-1990 qui n’a pas vraiment d’équivalent aujourd’hui. Les «Retour vers le futur», «Terminator», «Indiana Jones», etc. Je regarde tous ces films avec lui et je me rends compte à quel point ça fonctionne encore aujourd’hui.

Un film qui vous fait pleurer?

De plus en plus! Je suis bon public! Le plus récent, c’est «Une étoile est née» avec Bradley Cooper et Lady Gaga. J’ai braillé! La première fois que j’ai été complètement bouleversé par un film, ça avait été pour «La société des poètes disparus». Je me rappelle, j’étais tout seul. C’est le fun d’aller au cinéma seul, parce qu’on est avec plein de gens à l’intérieur de sa bulle. Aller au cinéma seul est ce qui me rappelle le plus le fait de sécher un cours!