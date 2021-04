Le Carrefour des enfants de Saint-Malo, dont la mission est de favoriser le plein potentiel des enfants en les accompagnant dans leur cheminement éducatif, personnel et social, vient de lancer sa campagne de financement 2021 sous le thème : Nos actions + Votre soutien = Leur réussite. L’organisme, qui offre depuis 20 ans un milieu d’accueil et d’appartenance aux enfants de 0 à 12 ans fréquentant l’école Saint-Malo ou habitant au HLM Place de la Rive, souhaite amasser 50 000 $. En raison de la situation actuelle, le Carrefour ne tiendra pas d’événement-bénéfice, et ce, pour une 2e année consécutive. La campagne se poursuivra jusqu’en août 2021. carrefourdesenfants.com

Madeleine Gingras Rochette (photo), fière résidente de Portneuf, a célébré, le 29 mars dernier, son 95e anniversaire de naissance. Pour la 2e année consécutive, COVID-19 oblige, elle n’a pu malheureusement être entourée de sa famille qui compte deux enfants (Louise et Jocelyne), une petite-fille (Claudia), un arrière-petit-fils (Antoine) et un autre à venir en mai. Originaire de Saint-Augustin-de-Desmaures et l’aînée d’une famille de dix, Mme Gingras (aucun lien de parenté avec moi) s’est mariée en 1950 avec Léo Rochette, camionneur (décédé en 2010). Mère au foyer, fière, élégante et généreuse, elle était une excellente couturière et cuisinière et tient encore « maison » de manière impeccable et irréprochable. Jusqu’à récemment, elle conduisait sa voiture et entretenait son grand jardin (tomates) et pratiquait la raquette l’hiver. Celle qui n’a jamais fumé ni bu bouge constamment, ce qui la maintient en forme et en santé. Le secret de sa longévité : l’amour qu’elle reçoit et qu’elle porte aux siens. Joyeux anniversaire en retard, ma chère Madeleine.

Le talk-show numérique En amour avec la vie, présenté par Québecor, diffusé le 17 mars dernier et animé par Marie-Claude Barrette au profit de la Fondation du CHU de Québec, jumelé à un encan interactif grand public, a permis d’amasser 415 000 $ pour la santé des gens d’ici. Ce rendez-vous virtuel, qui remplaçait cette année le Bal des Grands romantiques, événement phare de la Fondation, représentait une occasion unique de poursuivre sa mission qui est de soutenir financièrement les cinq hôpitaux du CHU de Québec—Université Laval, son Centre de recherche, le Centre mère-enfant Soleil et le Nouveau complexe hospitalier (NCH).

Le 17 avril 1961. Mille cinq cents exilés cubains, entraînés par la CIA, tentent l’invasion de la baie des Cochons, à Cuba, dans le but de renverser Castro. L’opération fut un échec complet et les prémices d’une grave et profonde dissension entre la présidence et les services secrets américains.

Jean-François Gosselin (photo), chef du parti Québec 21 et chef de l’opposition officielle à la Ville de Québec, 46 ans... Victoria Beckham, chanteuse (l’une des célèbres Spice Girls), 47 ans... Jennifer Garner, actrice américaine, 49 ans... Pierre Tremblay, président du Groupe JD de Boischatel, 58 ans... Peter MacLeod, humoriste et animateur québécois, 52 ans... Jimmy Mann, avec les Nordiques de 1984 à 1986, 62 ans... Pierre Guité, avec les Nordiques de 1972 à 1974 et en 1977, 68 ans... Bruce Huard, ex-Sultans, 74 ans... Pierre Lassonde, homme d’affaires et grand mécène canadien, 74 ans... Michèle Richard, chanteuse et actrice québécoise, 75 ans... Guy Corriveau, passionné d’automobile et cofondateur du site guideauto.com, 77 ans... Fabien Roy, homme politique québécois, 93 ans.

Le 17 avril 2020 : Bobby Winkles (photo) 90 ans, ancien entraîneur des frappeurs et au premier but des Expos de Montréal... 2018 : Barbara Bush, 92 ans, femme de l’ancien président américain George H. W. Bush et mère de l’ancien président George W. Bush... 2016 : Doris Roberts, 90 ans, actrice américaine qui a joué dans 34 films et plusieurs séries américaines... 2015 : Huguette Dubois Germain, 88 ans, épouse de feu Victor Germain et mère de Christiane Germain, Jean-Yves Germain et Richard Germain... 2011 : Rémy Poulin, 58 ans, député libéral dans Chauveau... 2010 : Michael Sarrazin, 70 ans, acteur, natif de Québec... 2008 : Napoléon Bisson, 85 ans, baryton québécois... 2003 : Sir John Paul Getty, 70 ans, philanthrope britannique... 1998 : Linda McCartney, 56 ans, épouse de Paul McCartney... 1984 : Claude Provost, 50 ans, ex-ailier droit du Canadien de Montréal.