Romain Grosjean s’est fait un beau cadeau en IndyCar

Un peu plus de quatre mois après son accident terrifiant au Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, Romain Grosjean renoue avec la compétition en fin de semaine alors qu’il fait ses débuts dans la série américaine de monoplaces IndyCar.

Le pilote français s’est fait un beau cadeau samedi, jour de son 35e anniversaire de naissance, quand il s’est octroyé la septième place sur la grille de départ de la première épreuve de la saison, qui sera disputée aujourd’hui au circuit Barber, dans l’État de l’Alabama.

Grosjean pensait bien pouvoir accéder à la dernière ronde des qualifications, qui réunit les six pilotes les plus rapides, mais il a été devancé dans les derniers instants par le vétéran australien Will Power.

« On a tout tenté, a dit Grosjean en conférence de presse, mais ça n’a pas fonctionné. La circulation nous a un peu gênés à la fin, mais peu importe.

« On ne peut qu’être satisfaits de notre prestation et on souhaite faire encore mieux dimanche. C’est le résultat de la course qui compte », a indiqué le porte-couleurs de l’écurie Dale Coyne.

O’Ward au sommet

Pato O’Ward s’élancera de la position de tête quand le signal du départ sera donné cet après-midi. Le jeune pilote mexicain a devancé l’Américain Alexander Rossi, cet autre transfuge de la F1, par un dixième de seconde.

Les deuxième et troisième rangées seront occupées, dans l’ordre, par l’Espagnol Alex Palou, Power, le Néo-Zélandais Scott Dixon et le Suédois Marcus Ericsson.

Jimmie Johnson, qui a réorienté cette année sa carrière vers l’IndyCar, après avoir remporté sept titres en série NASCAR, partira de la 21e place au départ.

Les deux seuls pilotes canadiens au départ, les Ontariens Dalton Kellett et James Hinchcliffe, fermeront la marche en 23e et 24e places respectivement.