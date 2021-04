Un camion-crieur pour convaincre la population

Un camion avec un système de haut-parleurs circule dans les rues de Montréal, depuis samedi matin, pour diffuser des messages dans plusieurs langues afin de convaincre la population de se faire vacciner le plus rapidement possible.

• À lire aussi - Manifestation contre les règles sanitaires en Beauce

• À lire aussi - Troisième vague : «votre bonne santé, ce n’est pas un bouclier»

Le gouvernement prend les grands moyens pour avertir les gens qu’il reste de la place dans les cliniques avec et sans rendez-vous de l’île de Montréal.

Le camion diffuse ainsi des messages dans différentes langues afin de rejoindre les communautés culturelles qui ne maitrisent pas le français ou l’anglais. On a pu notamment le voir dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce.

20 000 doses à écouler

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a mentionné qu’il souhaite écouler 20 000 doses de vaccins dans la métropole en fin de semaine.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Plus grosse quantité, une plus grande production d’anticorps, une meilleure protection. Plus que vous avez des anticorps plus vous allez être protégé face à une infection, mais surtout si vous êtes infecté plus vous allez être en mesure de bien contenir l’infection», a mentionné Benoit Barbeau, professeur du département de sciences biologiques à l’UQAM.

Encore des places pour la vaccination

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal confirme qu’il reste encore des places de disponibles ce week-end pour les gens qui souhaitent se faire vacciner.

«Je pense qu’on a pris les bonnes décisions et je pense qu’il faut pousser à fond la caisse sur la vaccination. On devrait mettre des efforts extraordinaires là-dessus», a dit le Dr François Marquis, chef de service des soins intensifs à l’Hôpital Maisonneuve Rosemont.

Il reste également des doses du vaccin d'AstraZeneca à l’aréna Bill-Durnan dans le quartier Côte-des-Neiges où se retrouve une clinique sans rendez-vous.

À VOIR AUSSI | Quand doit-on porter le masque?