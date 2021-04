C’est la fin pour Jay Bruce

Le match des Yankees face aux Rays de Tampa Bay, dimanche après-midi à New York, sera le dernier du voltigeur Jay Bruce dans le baseball majeur.

Le membre des Bombardiers du Bronx a en effet annoncé sa retraite en matinée à 34 ans, après une carrière de 14 ans dans les ligues majeures.

«J’ai pris cette décision très difficile de me retirer du baseball, a-t-il dit selon des propos rapportés par le réseau Fox. Tout ce que j’ai toujours voulu faire "quand je serai grand" était joueur de baseball, et de dire que j’ai pu vivre mon rêve serait le moins que je puisse dire. Ce sport m’a donné plus que ce dont je pouvais rêver.»

Bruce a porté les couleurs de six équipes depuis ses débuts en 2008, disputant neuf saisons dans les Reds de Cincinnati. Il a cogné 319 circuits, remportant deux Bâtons d’Argent en plus de participer à trois matchs des étoiles.

Cette année, il a toutefois subi une baisse de rendement, montrant une faible moyenne au bâton de ,118 en 10 parties. Il avait accepté un contrat des ligues mineures avec les Yankees en février, mais il a été en mesure de rester avec l'équipe au terme du camp d’entraînement en raison d’une blessure au genou subie par Luke Voit.