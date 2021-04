En voyage de noces, mes parents ont assisté aux matchs des Yankees de New York

L’homme d’affaires de Québec Jacques Tanguay, membre de l’Ordre du Canada, a su maintenir le chemin que son père Maurice Tanguay, fondateur d’Ameublement Tanguay, lui a ouvert.

Aujourd’hui, le succès de l’entreprise familiale est reconnu partout au Québec. Prenons le temps de partager avec lui des moments qui ont marqué sa jeunesse.

De quelle ville es-tu originaire ?

J’ai passé toute ma jeunesse à Sainte-Foy, où j’ai joué au hockey et au baseball dans les catégories atome jusqu’à junior.

Comment peux-tu me décrire un beau dimanche avec ton père ?

J’accompagnais mon père, un passionné de baseball, au Stade municipal de Québec pour voir à l’œuvre les jeunes futures vedettes des Expos. Les Gary Carter, Warren Cromartie, André Dawson et plusieurs autres m’ont permis de vivre des moments avec mon père que je n’oublierai jamais.

Ta mère a-t-elle joué un rôle important dans ta jeunesse ?

Ma mère, Madeleine, se levait tôt pour me conduire à mes pratiques ainsi qu’aux matchs, car à l’époque, mon père dirigeait l’entreprise familiale. Elle était ma source d’inspiration.

Étiez-vous une famille unie ?

J’ai le privilège d’avoir deux sœurs que j’adore. Hélène est une passionnée d’équitation et France est impliquée avec moi dans la gestion d’équipes sportives.

Est-ce que le hockey mineur t’a permis de voyager ?

Oui, avec le Pee-Wee AA de Sainte-Foy, nous sommes allés jouer en Suisse, tandis qu’avec la formation Midget AA, nous avons joué en Tchécoslovaquie.

Tu as vécu de beaux moments avec la formation Sainte-Foy Pee-Wee AA.

Nous partagions l’autobus avec la formation du Midget AA. L’un des joueurs du Midget AA est devenu l’un de mes joueurs favoris avec les Nordiques, Réal Cloutier.

Avais-tu des idoles quand tu étais jeune ?

Guy Lafleur était mon idole sur une patinoire. À l’extérieur de la patinoire, c’était Jean Béliveau.

Quel était ton emploi en tant qu’étudiant ?

À 16 ans, je travaillais dans les entrepôts de mon père et pour des écoles de hockey de la région.

Pourquoi ton expérience de hockeyeur avec les Remparts a changé ta vie ?

J’étais au camp d’entraînement lorsque l’un de mes meilleurs amis, Denis Dubuc, et moi avons été invités à joindre la formation universitaire les Aigles Bleus de Moncton, dont l’entraîneur était Jean Perron.

Où était ton premier emploi à temps plein ?

Au cabinet de comptables Clarkson Gordon, qui est devenu quelques années plus tard Ernst & Young.

Est-ce que ton travail t’a permis de t’acheter une première voiture ?

Oui. Une Toyota Supra de couleur bleu poudre financée par la Banque Nationale.

As-tu des talents de cuisinier ou pour les travaux manuels ?

Comme cuisinier, j’excelle pour faire des œufs et des rôties. Lorsque je m’approche du barbecue, ma conjointe, Suzanne, m’invite à lui céder ma place. Mes travaux manuels consistent à maîtriser la télécommande.

Es-tu un fervent de musique ?

J’aime les ballades et mon groupe favori est Cold Play. Il n’y a pas si longtemps, j’ai assisté à trois de leurs spectacles dans la même année.

Le Tournoi de hockey Pee-Wee de Québec a une place spéciale pour toi ?

Mes trois fils et moi avons tous joué au tournoi, mais il y a un fait assez inusité relié à cette histoire, c’était pour la même formation, le Pee-Wee AA de Sainte-Foy.

Est-ce que tu t’entraînes régulièrement ?

Avant la pandémie, je m’entraînais au gymnase avec l’entraîneur de boxe François Duguay. Aujourd’hui, je m’entraîne seul à la maison.

Qui sont les personnes qui ont cru en toi comme homme d’affaires ?

Mon père, Maurice Tanguay, qui m’a inculqué sa passion pour le travail et le respect des employés. L’autre homme qui a cru en moi, c’est M. Yves Desgroseilliers, président du CA du Groupe BMTC.

Es-tu loyal envers tes partenaires et entraîneurs ?

Cela fait plus de 25 ans que je suis dans les affaires avec Patrick Roy, avec qui nous avons remporté la Coupe Memorial. Depuis mon association avec le Rouge et Or, Glen Constantin a toujours fait partie du personnel de l’équipe, sans oublier nos conquêtes de la Coupe Vanier.

Est-ce qu’il y a une personne qui t’appuie dans les démarches que tu entreprends ?

L’appui inconditionnel de ma conjointe, Suzanne Boulanger, est un facteur important à ma réussite.

Qui est ton acteur favori et quel film préfères-tu ?

Anthony Hopkins et le film québécois La Grande Séduction sont mes favoris.

La troisième génération des Tanguay a-t-elle pris en main le flambeau familial ?

Charles est le v.-p. ventes et finances, Ameublements Tanguay. Olivier est le directeur général de la Fondation Maurice Tanguay, tandis qu’Alexandre, qui a évolué pour l’Océanic de Rimouski sous les ordres de son grand-père et de sa grand-mère, est aujourd’hui copropriétaire et gouverneur de l’équipe.