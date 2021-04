Le Canada à la rescousse de l’Ontario

Ottawa a décidé de prendre la situation en main pour tenter d’aider l’Ontario à contrôler la crise sanitaire de COVID-19 qui fait rage dans la province, en annonçant dimanche de nouvelles mesures de soutien.

«Si vous vivez en Ontario, je veux que vous sachiez que tous les Canadiens sont avec vous», a ainsi déclaré le premier ministre Justin Trudeau dans une vidéo partagée en début d’après-midi.

Après les différentes mesures de confinement annoncées depuis vendredi en Ontario, Ottawa va se joindre à l’effort de guerre et s’entretient avec différentes provinces pour prêter main-forte.

Le premier ministre et le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, ont notamment échangé avec les premiers ministres de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, des Territoires du Nord-Ouest, mais aussi du Yukon afin de mobiliser leurs ressources.

«Ils travaillent actuellement pour déterminer s’ils peuvent libérer des ressources en personnel et en équipement au cours des prochains jours», a fait savoir M. Trudeau.

Les coûts et la coordination de ces ressources seront couverts par le gouvernement fédéral, a assuré le premier ministre.

Ottawa va par ailleurs envoyer en Ontario des professionnels de la santé de différents ministères fédéraux, et plus particulièrement dans la région du Grand Toronto, où la situation est la plus critique.

La capacité de dépistage rapide sera également renforcée dans les zones critiques de la province pour aider à freiner la propagation de la COVID-19. Ottawa se dit également prêt à déployer des équipes de vaccination mobile de la Croix-Rouge canadienne.

Le gouvernement fédéral a également approuvé samedi une demande de l’administration Ford pour prolonger le déploiement des unités sanitaires mobiles à Toronto et à Hamilton afin d’installer plus de lits d’hôpitaux.