Québec accorde une aide financière à «Ma cabane à la maison»

Dans le but d’accélérer son développement numérique, Québec alloue vendredi une nouvelle aide financière de 300 000$ à l’application «Ma cabane à la maison».

«Augmenter la présence numérique de nos entreprises est plus que jamais nécessaire pour les aider à traverser la crise actuelle. Ce projet soutenu par votre gouvernement permettra aux propriétaires de cabanes à sucre du Québec de diversifier leurs sources de revenus et de demeurer en activité», a expliqué la ministre de Tourisme, Caroline Proulx.

Le projet permettra de rejoindre d'autres propriétaires de cabanes à sucre du Québec, de diversifier et augmenter leurs sources de revenus et d'intensifier leurs activités sur le web, un nouveau canal pour la mise en marché des produits de l'érable.

«La saison des sucres 2021 s'annonçait pour être sombre. Toutefois, un vent de solidarité a soufflé sur les cabanes à sucre du Québec! Ma cabane à la maison a permis à un nombre impressionnant de Québécois et d'entreprises d'ici de se mobiliser pour sauver notre patrimoine acéricole», soutient Stéphanie Laurin, fondatrice et présidente de l'Association des salles de réception et érablières commerciales du Québec

La plateforme a déjà reçu 85 000 commandes de repas depuis son lancement au début mars.