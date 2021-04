Rivière Mistassini: un homme de 24 ans emporté par les eaux

Un important déploiement de pompiers et de policiers a été établi dimanche après-midi lorsqu’un jeune homme a été emporté par les eaux de la rivière Mistassini, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les policiers de la MRC de Maria-Chapdelaine ont été appelés vers 13h45 pour aider à retrouver un homme de 24 ans qui a été emporté lors d’une promenade en VTT au site touristique de la rivière Mistassini, à Albanel, a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ) Stéphane Tremblay.

Les pompiers de Dolbeau-Mistassini et de Normandin ont rejoint les autorités policières afin d’assister dans les recherches. Une embarcation nautique et un hélicoptère sont également présents, en plus des patrouilleurs de la SQ qui ratissent les berges.