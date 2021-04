Trevor Lawrence répond à ses détracteurs

Critiqué par plusieurs pour son manque de passion envers le football, le quart-arrière Trevor Lawrence a tenu à remettre les pendules à l’heure, samedi.

Celui qui est pressenti pour devenir le premier joueur sélectionné au prochain encan de la NFL a fait douter les amateurs en indiquant qu’il «n’avait pas énormément de pression sur les épaules», lors d’un entretien avec le magazine «Sports Illustrated».

«J’aime le football autant sinon plus que quiconque, a clamé Lawrence sur son compte Twitter. C’est évidemment une grande priorité dans ma vie. Je suis déterminé à être le meilleur possible et à maximiser mon potentiel, ainsi qu’à gagner!»

«J’ai énormément confiance en mon éthique de travail, j’aime mettre l’épaule à la roue et atteindre mes objectifs, a-t-il ajouté. Vous pouvez le demander à quiconque ayant été dans ma vie. Cela étant dit, je suis sûr de qui je suis et de ce que je crois. Je n’ai pas besoin du football pour me sentir digne en tant que personne.»

Au cours de son passage universitaire de trois saisons avec les Tigers de Clemson, Lawrence a maintenu une excellente fiche de 34-2, obtenant 10 098 verges de gains aériens et 90 passes de touché. Il a permis à son organisation de remporter le championnat national en 2018 pendant sa première campagne dans le circuit de la NCAA.

Ce sont les Jaguars de Jacksonville qui détiennent le premier tour de parole pour l’encan 2021. La ronde initiale de celui-ci se déroulera le jeudi 29 avril.