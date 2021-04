Tuerie de Portapique: devoir de mémoire en Nouvelle-Écosse

Les Canadiens étaient appelés, dimanche, à honorer la mémoire des victimes de la pire tuerie de masse de l'histoire du pays, commise à pareille date l'an dernier en Nouvelle-Écosse.

«J'espère que tous les Canadiens prendront un moment aujourd'hui pour se souvenir de ceux dont la vie a changé à jamais les 18 et 19 avril 2020», a appelé le premier ministre Justin Trudeau.

Tout a commencé le samedi 18 avril, tard en soirée, lorsque Gabriel Wortman a entamé, dans la petite communauté de Portapique, une virée meurtrière qui a duré environ 13 h, qui l'a amené à parcourir quelque 150 km, et au cours de laquelle il a tué 22 personnes et en a blessé trois autres, avant d'être rattrapé et abattu.

Cet acte insensé a changé à jamais le visage de la communauté et a traumatisé la Nouvelle-Écosse.

«La famille, les amis et les collègues ont perdu des êtres chers à cause d'une violence horrible, et leur sentiment de sécurité a été anéanti. Aujourd'hui, toutes nos pensées vont à la mémoire des victimes et avec tous ceux qui pleurent cette perte douloureuse», a confié le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair.

Un an après la tragédie, la tuerie continue de susciter des questionnements. Rappelons que le tueur, un denturologiste de 51 ans, a commis ses crimes alors qu'il était une possession d'un lourd arsenal d'armes à feu et d'une ancienne voiture de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), maquillée pour ressembler en tous points à une autopatrouille en service.

Même aujourd’hui, les mobiles du tueur — qui a entamé la tuerie après avoir séquestré sa conjointe, qui lui a échappé — demeurent incertains. La GRC continue de dévoiler des informations au compte-gouttes, tandis que plusieurs se demandent si elle aurait pu agir plus efficacement pour mettre fin au carnage, par exemple en envoyant une alerte sur tous les appareils ou en se déployant plus rapidement.

La façon dont le tueur a pu acquérir son arsenal, ses antécédents, le rôle joué par la GRC et son protocole d’intervention lors de la cavale meurtrière figurent notamment parmi les éléments qui font l’objet d’une enquête publique ordonnée par Ottawa. La commission doit d’ailleurs accoucher d’un rapport préliminaire d’ici mai 2022, tandis que le rapport final est attendu en novembre 2022.