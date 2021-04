Un restaurant visé par des propos anti-asiatiques

Les incidents à caractère raciste se sont multipliés au Québec dans les dernières semaines dans le contexte de la pandémie et visent régulièrement des citoyens d'origine asiatique, notamment dans des restaurants.

Les employés d'un restaurant à déjeuner de la région de Québec ont ainsi été la cible de propos racistes, samedi, lorsqu’un client a passé sa commande pour emporter et a ajouté un commentaire raciste à la toute fin.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«Bonjour mes petits pangolins, je vous souhaite une journée ensoleillée dans vos cœurs collectifs parce que dehors c’est gris comme mon âme. Soyez prudents si vous consommez des chauves-souris, je n’ai pas encore d’avoir une autre pandémie qui origine du Allô! mon coco, ça ternirait votre réputation. Demandez à Wuhan», est-il possible de lire sur le bon de commande.

Les employés du restaurant ont alors refusé de faire sa commande. Le client a finalement décidé d’aller dans un autre restaurant après avoir rappelé pour se renseigner sur le délai de livraison.

La propriétaire du restaurant s’est dite choquée d’avoir reçu un tel message de la part d’un de ses clients.

Elle est arrivée à Montréal il y a 37 ans et depuis les six dernières années, elle est installée à Québec. Tous ses cuisiniers sont aussi immigrants.

«Je me sentais un peu triste pour ce qui est s’est passé parce que nous vivons tous dans une période qui est très difficile à traverser surtout pour les commerçants au détail. Dans la restauration, on est parmi les plus touchés. Ici, j’ai perdu au moins 90% de mes ventes», a souligné Bao-Ngoc Nguyen, propriétaire du restaurant Allô! Mon coco.