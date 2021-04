Beaucoup d’argent pourrait attendre Javier Baez

Les Cubs de Chicago et leur joueur d’arrêt-court Javier Baez ont négocié sur une possible prolongation de contrat et l’équipe aurait soumis en 2020 une offre de plusieurs années, d’une valeur se situant aux alentours de 160 à 170 millions $.

Selon le réseau MLB Network, l’organisation de la Ville des vents a émis sa proposition durant le camp d’entraînement précédant la dernière campagne. La durée de l’entente présentée à l’athlète de 28 ans n’a pas été précisée. Cette année, Baez touche 11,65 millions $ et sera admissible au marché de l’autonomie à la fin de la saison. Il s’est déjà dit prêt à discuter avec l’équipe pendant celle-ci.

Le récipiendaire du Bâton d’argent en 2018 et du Gant doré en 2020 connaît une entrée en matière un peu difficile depuis le début du calendrier régulier. Il a totalisé quatre circuits et 12 points produits, conservant une moyenne au bâton de ,214. L’an passé, il s’était contenté de huit longues balles et de 24 points produits en 59 sorties.

Pour leur part, les Cubs occupent la cave de la section Centrale de la Ligue nationale de baseball avec une fiche de 6-9.