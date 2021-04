Brampton: de l’héroïne retrouvée dans une aire de jeux pour enfants

Une vingtaine de personnes ont été inculpées en Ontario lors du démantèlement d’un important trafic de drogue international, qui a notamment abouti à la saisie d’héroïne dans une aire de jeux pour enfants de Brampton, dans la banlieue de Toronto.

Les autorités policières responsables du projet «Cheetah» ont ainsi saisi près de dix kilos de cocaïne, huit kilos de kétamine, trois kilos d’héroïne et 2,5 kilos d’opium, pour une valeur avoisinant les 2,3 millions $, a indiqué la police régionale de York, lundi. À ce total s’ajoutent également 48 armes à feu et 730 000 $ en espèces.

Gracieuseté : York Regional Police

«Ce qui est particulièrement préoccupant lorsque nous examinons l’héroïne, une drogue très insidieuse qui cause beaucoup de tort à notre communauté, c’est qu’un certain nombre de kilogrammes auraient été saisis dans une aire de jeux à Brampton», a précisé dans une vidéo Ryan Horgan, inspecteur de la section des crimes organisés de la police régionale de York.

«Ainsi, nous pouvons voir non seulement les effets dans la communauté, mais aussi le risque réel et significatif que cela entraîne pour les enfants, certaines des personnes les plus vulnérables de notre communauté», a-t-il ajouté.

Gracieuseté : York Regional Police

L’enquête a été ouverte en mai 2020 pour démanteler le réseau en provenance des États-Unis et de l’Inde qui distribuait des drogues à travers le Canada.

Plus de 50 mandats de perquisition ont été exécutés en Ontario, en Colombie-Britannique ainsi qu’en Californie le 8 avril dernier, entraînant l’accusation de 33 personnes, dont 27 Ontariens, pour plus de 130 chefs d’infractions criminelles.

Gracieuseté : York Regional Police

«Le succès de cette enquête témoigne de la coopération efficace entre plusieurs organismes dans toutes les juridictions alors que nous poursuivons l’objectif commun de la sécurité publique», a déclaré l’inspecteur Marwan Zogheib, officier responsable du détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Toronto Ouest.